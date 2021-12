Una puntata senza precedenti quella del GF Vip, andata in onda ieri. I telespettatori hanno assistito increduli a inaspettati colpi di scena avvenuti in diretta. Arriva un bellissimo annuncio: Katia Ricciarelli si sposa dopo il Grande Fratello, e lo rivela a delle sue compagne d’avventura, proprio nella Casa!

Fonte studio GF Vip

Una notizia che ha di certo spiazzato tutti sia dentro che fuori dal reality, strappando un sorriso ma anche qualche lacrima di commozione. La cantante lirica ha spesso commosso i telespettatori, soprattutto quando ha parlato di sé stessa e dei suoi affetti. Ma pare ci siano dei grandissimi cambiamenti in vista. La gieffina ha rivelato a Carmen Russo e a Soleil Sorge che una volta fuori dal GF Vip, ha tutte le intenzioni di sposarsi.

Gli autori si sono precipitati per saperne di più e hanno chiamato in confessionale Carmen. Ma la ballerina non se l’è sentita di tradire la fiducia della sua coinquilina e di anticipare per lei una notizia così bella. Nessuno però, può cogliere impreparata la cantante, che invece, ha raccontato tutto con estremo piacere e tranquillità. Vengono chiamate in confessionale Soleil, Carmen e Katia, che ha spiegato che nei suoi precedenti matrimoni non ha mai indossato l’abito bianco.

Sarà forse questa la volta buona? Ma ammette che se non dovesse essere bianco poco importa. Il colore dell’abito sarà solo una minuzia. Chi è il futuro marito di Katia Ricciarelli? Le parole della cantante sono belle e profonde. La donna lo descrive così: “Mi chiede di stare con lui per il resto della vita. Mi ha detto che gli piace perdersi nei miei occhi tenendomi la mano, e che voleva passare molto tempo con me. Io non ho detto niente. Dentro di me ho detto hai visto mai. Non è sicuramente passione o cosa, è una cosa molto più alta penso. Lui è un omone elegante di circa 1,80”.

Poi termina dicendo: “Credo che sia la conclusione di una vita come la mia e che possa essere una bella cosa. Spero proprio di non sbagliare ancora. C’è sempre una cosa che spunta all’orizzonte, non te lo immagini ma c’è. Abbiamo sempre un’altra possibilità nella vita, sempre”.