Katia Ricciarelli ammette che in passato ha pensato di farla finita

Momento molto toccante ieri in puntata al Grande Fratello Vip con una bella sorpresa fatta a Katia Ricciarelli, proprio nella serata in cui i vipponi hanno scoperto la reale data della finale del programma. La cantante è stata chiamata in disparte e insieme ad Alfonso Signorini ha ripercorso i 3 mesi passati in casa tra alti e bassi. “Io sono rinata in questa casa” – ha affermato Katia raccontando alcuni momenti passati della sua vita dove ha pensato anche di farla finita.

Katia ha spiegato ad Alfonso che della fama, della notorietà non sa cosa farne, perché la solitudine che l’ha colpita la sta facendo soffrire molto.

“Passano gli anni e il buio e la solitudine si allarga. Tutti gli anni di grande fama che ho vissuto, in tutto quel periodo, non ho mai avuto il tempo di fermarmi e di accogliere l’affetto di tante persone. A volte, lo dico, vorrei sparire in una nuvola e andarmene” – racconta la Ricciarelli.

“Questa è la vita, questa è la verità” – risponde Signorini. Ma Katia ha ammesso di aver pensato diverse volte in passato di farla finita e lo ha fatto usando una metafora.

Katia Ricciarelli ammette di aver pensato di farla finita

“Ho sempre pensato di voler andare dall’altra parte e lasciare tutto. Poi, però, ho sempre pensato che non è giusto per tutte le persone che mi vogliono bene e che mi sono sempre state vicino”.

Fonte: web

Alfonso con la voce commossa l’ha stoppata dicendo: “Non devi mai pensare una cosa del genere, tu sei una benedizione per la vita. Con te si passa a parlare di tutto con grande leggerezza” – ha concluso ringraziandola per i bei momenti che gli sta facendo passare.