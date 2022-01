Katia Ricciarelli si è resa protagonista di innumerevoli critiche, sia dentro la casa del GF Vip che da parte dei telespettatori fuori. Se la cantante fosse stata una concorrente della scorsa edizione, con molta probabilità sarebbe già stata squalificata.

Fonte studio GF Vip

Ma in questa nuova stagione, dopo le nuove normative imposte da Alfonso Signorini, sia la Ricciarelli che altri concorrenti se la sono cavata con una bella romanzina. La Ricciarelli è aspramente rimproverata per delle affermazioni ritenute razziste nei confronti della principessa Lulù Selassié. La cantante svela quello che gli autori le hanno detto nel confessionale. Pare che l’atteggiamento della Ricciarelli sia piaciuto agli autori del GF Vip.

Stando a quanto racconta, si sarebbero congratulati con lei. “Ieri, ho avuto i complimenti da tutti dall’alto… per come mi sono comportata. Grazie tante ho detto, ma mi è costato molto. L’ho fatto per voi e per me, ma anche per voi perché ve lo meritate. Perché poi stanno male anche loro, ecco” rivela.

Fonte studio GF Vip

In molti si domandano se Katia abbia davvero compreso la romanzina del conduttore. Alfonso Signorini, dalla sua, spiega la nascita della decisione del non voler più squalificare i concorrenti senza un evento eclatante.

“Nella storia del Grande Fratello sono già state fatte squalifiche inappropriate, l’ho già detto. Quella di Fausto Leali è stata la squalifica più sbagliata che si potesse fare. Io nello stesso errore non ci casco perché sono profondamente convinto che Katia Ricciarelli non sia una persona razzista. Anche una ragazza che dice ‘ma chi ca**o sei tu sfigata’ è da squalifica, ma io non la squalifico”. È ripristinato davvero l’ordine, ma soprattutto il rispetto e la misura delle parole? Tanti utenti sono convinti di no e che questa sia solo una tregua momentanea. Non ci resta che attendere i