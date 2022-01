GF Vip: Katia Ricciarelli Vs Miriana Trevisan. La showgirl lascia la diretta e si chiude in camera

Nel corso della diretta di ieri sera è avvenuto un confronto acceso tra due volti molto amati del reality GF Vip. Parliamo di Miriana Trevisan e Katia Ricciarelli: tra loro succede qualcosa che lascia il pubblico interdetto. Sul più bello dello scontro la showgirl, scossa da ciò che accade, lascia la diretta per chiudersi in camera, evitando così il confronto.

Fonte studio GF Vip

Il tutto avviene per delle specifiche accuse che, secondo la Trevisan, la Ricciarelli ha mosso nei suoi confronti. Ma andiamo per ordine e cerchiamo di capire cosa è successo. Nel corso della trasmissione, mentre Katia litigava con le sorelle Selassié per difendere Manila, Miriana in sottofondo sparla della cantante con alcuni compagni:

“Lei fa sempre così anche a me. Sono una donna adulta, sono stata offesa anche davanti a Barù. Mi ha dato della ‘poco di buono’. Mi sono comportata in maniera egregia. Mi ha offesa come madre un sacco di volte. Cosa vuole da me? Come ha sbagliato Clarissa ha sbagliato anche lei. Non è che abbiamo due misure diverse!”.

Alfonso Signorini, dopo aver ascoltato tutto, chiede delucidazioni, portando alla luce le parole della Trevisan. Katia Ricciarelli perde la testa: “Miriana vuole fare ancora una volta la vittima. Tu saresti una mamma? E allora comportati bene! Quando vuoi tu sei madre. Io non ce l’ho con nessuno, ce l’ho con la verità. Mi sono stancata di sentir dire bugie”.

Fonte studio GF Vip

Poi conclude con un colpo di coda: “Ho detto che non ne posso più. Sono stanca delle ipocrisie. Sto bene solo con quattro o cinque persone qua dentro, il resto non li sopporto più. Sono disponibile a pagare le conseguenze. Non voglio stare più con persone false”.

Miriana Trevisan a questo punto, decide di lasciare la diretta e si chiude in camera da letto. “Questa cosa che dici mi fa schifo, io me ne vado! Ti ho sempre ascoltata e mi hai tradita!”.