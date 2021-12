Le puntate del GF Vip continuano a susseguirsi e a regalare al pubblico intense emozioni. Ad essersi guadagnata il favore del pubblico negli ultimi periodi, è senza dubbio Miriana Trevisan. La bella e sincera showgirl ha rapito il cuore e l’attenzione del pubblico, con i suoi flirt sempre molto prudenti. Purtroppo, la scorsa diretta, ha portato una cocente delusione alla gieffina.

Fonte studio GF Vip

Il televoto ha portato all’eliminazione di Biagio D’Anelli e questa notizia ha decisamente sconvolto Miriana, che si era avvicinata in modo intimo al concorrente. Dopo la notizia dell’eliminazione la Trevisan ha deciso di sfogarsi con Katia Ricciarelli, che con fare materno l’ha consolata. Nell’abbraccio della coinquilina, Miriana si lascia andare a delle rivelazioni importanti: “Mi ha detto che mi ama ed anche io lo amo”.

“Sono parole forti” ha ribattuto la cantante. “Lo so”, ha risposto la concorrente: “È successo tutto in trenta giorni”. Ad onor del vero, Biagio non è il primo uomo che perde la testa per la Trevisan. Anche Nicola Pisu prima di lui si era invaghito della showgirl, ma le cose tra loro erano andate decisamente male.

L’uomo, una volta fuori dalla casa, ha rivelato in un’intervista a Verissimo: “Ero molto innamorato di lei, ma ho capito che da parte sua c’era un freno. Per lei era solo attrazione fisica. Era inutile portare avanti un amore a senso unico”. Ma non è finita qui: prima di accettare le attenzioni di Nicola, Miriana si era avvicinata anche ad Andrea Casalino, ma tra i due non è mai nato niente se non una forte amicizia.

Anche Andrea è stato eliminato dalla casa, e subito dopo ha dichiarato: “Stava nascendo una curiosità e un bel gioco tra me e Miriana Trevisan. C’era un pavoneggiarsi e un corteggiamento. C’era un po’ di feeling, dovevamo fare la love boat. Lei mi provocava sempre e le ho detto: “Mi sblocco ti mangio”. “Gliel’ho detto anche a lei apertamente. Forse rimpiango questa cosa che non è nata”.