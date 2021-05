La nuova edizione del reality è già in via di allestimento, tre naufraghe cercano Alfonso Signorini

Quello dei reality è un vero e proprio business. I Vip ne ricavano grande visibilità, le reti televisive riescono ad ottenere buoni ascolti e il pubblico a casa ha dell’ottima compagnia in prima serata. Quando si parla di reality, è impossibile non pensare al GF Vip.

Il programma di Alfonso Signorini sta riscuotendo un enorme successo tra il pubblico, è il posto di gieffino è molto ambito da molti personaggi noti del mondo dello spettacolo. A quanto pare, ci sono molti ex naufraghi di questa edizione dell’Isola dei Famosi che si dichiarano già pronti per una nuova avventura nella casa di Cinecittà. Parrebbe che alcuni di loro sarebbero già andati a bussare alla porta del conduttore. Parliamo di Drusilla Gucci, Vera Gemma e Daniela Martani.

A SuperGuida Tv, due di loro hanno rivelato il loro desiderio di partecipare al reality di Signorini. Vera Gemma sente di non essere riuscita a svelare se stessa appieno durante l’Isola dei Famosi, per questo vorrebbe entrare nella casa: “Ho avuto poca possibilità di far vedere chi sono realmente, a L’Isola dei Famosi ci sono riuscita ma solo in parte. Se in futuro avrò tempo potrò dare di più”.

“Il GF Vip mi piacerebbe farlo perché il mio Grande Fratello l’ho dovuto lasciare a metà per motivi di lavoro, mi piacerebbe fare piatti vegani per tutti, perché no?”. Drusilla Gucci, invece, ha apprezzato la sua prima esperienza in tv e non vede l’ora di poterla ripetere: “Non voglio pensare che la tv sia stata solo una parentesi. Dopo questo primo gradino mi piacerebbe proseguire la scalata”.

“Ovviamente, non rinuncerei alla mia passione per la scrittura e al green design. Il mio sogno rimane di diventare una scrittrice e di divulgare le mie opere. Grande Fratello Vip? Anche quella deve essere una bella sfida. Sarei curiosa. Credo che possa essere un’occasione per far conoscere al pubblico altri aspetti della mia personalità”. Se così fosse… ne vedremo delle belle.