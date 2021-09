Come tutti gli anni colpi di scena e polemiche non mancano al GF Vip, il seguitissimo reality show condotto per il terzo anno consecutivo dal sempre bravo Alfonso Signorini, in onda il lunedì e il venerdì in prima serata su Canale 5.

Fonte studio GF Vip

Degna di nota è stata la reazione avuta nei scorsi giorni da Francesca Cipriani ad un messaggio del suo fidanzato. Il tutto sotto gli occhi degli altri concorrenti del GF Vip, rimasti per lo più spiazzati dal comportamento totalmente fuori controllo della prosperosa vip. Dopo aver ascoltato la voce del suo Alessandro, la Cipriani ha dato luogo ad un siparietto a dir poco colorito.

“Ti amo amore, per tutta l’eternità” ha gridato più volte Francesca prima di buttarsi a terra mentre gli altri compagni d’avventura la guardavano basiti e senza sapere il perché di tale reazione. Ma chi è il fidanzato della simpatica ed esuberante gieffina?

Fonte studio GF Vip

Si chiama Alessandro Rossi, 30 anni. Imprenditore edile e arredatore che vive a Cesenatico. Il giovane sempre più spesso si vede immortalato negli scatti su Instagram di fianco alla fidanzata. La Cipriani in un’intervista dai toni molto personali rilasciata a Chi poco prima di entrare nella casa, ha parlato molto di Alessandro. Ha raccontato di aver aspettato un bel po’ prima di accettare l’invito ad uscire. Poi ha continuato descrivendo come il ragazzo l’abbia conquistata con l’invio di messaggi, fiori, tortellini, piadine ed altre prelibatezze ben conscio dalla golosità spiccata della Cipriani.

Fonte studio GF Vip

Sempre a Chi ha parlato delle sue varie storie precedenti, durante le quali ha più volte fatto i conti con tradimenti e litigi anche molto aspri. Al contrario il suo Alessandro si è dimostrato tenace e tenero, sempre pronto a mettersi in viaggio da Cesenatico per vederla. Infine ha concluso dicendo di meritarsi la felicità e incrociando le dita si è definita felice. Non ci resta che attendere i risvolti nelle prossime puntate del seguitissimo reality.

