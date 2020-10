Nel corso della diretta del GF Vip è arrivata un’inaspettata confessione di Maria Teresa Ruta. Le parole della donna hanno fatto commuovere tutti i telespettatori. Un passato che riaffiora, un segreto rimasto tale per troppo tempo. In questi giorni, le cronache rosa si sono occupate tanto di Guenda Gori e Maria Teresa Ruta, il cui rapporto madre figlia è tormentato.

FONTE STUDI CASA GRADE FRATELLO VIP

La ragazza ha più volte dichiarato di aver trascorso un’adolescenza segnata dall’abbandono di sua madre, che, per seguire l’amore della sua vita, è andata via di casa. Ma nel corso della diretta di venerdì è intervenuto Roberto, l’attuale marito della presentatrice, per dar voce ad alcune verità rimaste insabbiate.

Alfonso Signorini chiama le due donne in salone, per parlare con loro del rapporto di Maria Teresa Ruta con Roberto. La presentatrice ancora non sa, però, che suo marito le ha scritto una lettera. Signorini decide così di mandare in onda il filmato in cui il diretto interessato si appresta a leggere ciò che ha scritto:

“Non hai mai abbandonato i tuoi figli, sei un madre che c’è sempre stata e che continua a dare tutto. Non è giusto che passi un messaggi sbagliato di te”.

FONTE STUDI CASA GRANDE FRATELLO VIP

GF Vip: la verità

Ma le parole dell’uomo si fanno più intense quando esorta sua moglie a raccontare la verità. Alfonso interviene e cerca di fare chiarezza, così si rivolge alla donna e dice: “Lui vorrebbe che tu raccontassi la verità. Di cosa sta parlando Roberto?”.

Maria Teresa, un po’ incerta, fa così una dolorosa confessione: “Lui avrebbe voluto tanto un figlio da me, ma io non l’ho mai detto per non ferire i mie figli. Loro non lo hanno mai saputo non volevo ferirli”.

Ovviamente le sue parole sono arrivate dritte al cuore del pubblico e dello studio. Guenda Goria chiede alla mamma un abbraccio di consolazione. Una situazione che sta man mano prendendo forma nella sua complessità.