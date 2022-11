GF Vip, la fidanzata di Luca Salatino protagonista di una segnalazione: cosa è successo

Luca Salatino è senza ombra di dubbio uno dei concorrenti più amati di questa nuova edizione del Grande Fratello Vip. L’ex protagonista di Uomini e Donne si conferma ogni settimana come uno dei concorrenti preferiti dal pubblico, che lo ama per la sua spontaneità e per la sua simpatia. Più volte Luca ha mostrato anche le sue fragilità e più volte ha pensato di abbandonare la casa, soprattutto a causa della fidanzata Soraia Ceruti.

Nel corso delle ultime ore sono emerse alcune indiscrezioni proprio sulla fidanzata di Luca Salatino. L’ex corteggiatrice, infatti, si è resa protagonista di un gossip molto chiacchierato. A lanciare la segnalazione sulla fidanzata del Vippone è l’esperta di gossip Deianira Marzano. Scopriamo insieme cosa è successo.

GF Vip, in arrivo una segnalazione su Soraia Ceruti, la fidanzata di Luca Salatino

In queste ultime ore Soraia Ceruti si è resa protagonista di un gossip che sta facendo molto chiacchierare le principali pagine di gossip. A riportare il pettegolezzo è Deianira Marzano che ha ricevuto da un utente il seguente messaggio:

Ciao Denira, ho scritto anche ad Amedeo, ma non mi legge. Ieri Soraia è entrata in un bar (non faccio nomi, mi conoscono) dove mi trovavo e ha acquistato un pacchetto di gomme, l’ho seguita con lo sguardo fuori e in auto c’era un ragazzo! Molto figo, devo dire.

E, continuando, l’utente ha aggiunto:

Sono stati qualche minuto in auto e poi sono andati via. Aveva una felpa glicine, leggins e stivali alti al ginocchio, non ho potuto fare foto perché il tipo guardava tutto il tempo verso il bar. Era parcheggiato lì davanti.

In seguito a queste parole, l’esperta di gossip ha commentato la vicenda affermando:

Io non ci credo.

Pare che l’utente si sia risentita del fatto che Deianira non abbia creduto alle sue parole. Per questo l’esperta di gossip ha scritto: