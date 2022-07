Luca e Soraia, ex protagonisti di UeD, hanno smentito tutti i rumors, secondo i quali, la loro relazione stesse per terminare, mostrandosi insieme a Milano, presi dal romanticismo e della passione.

I loro incontri sono documenti sul web ed è proprio una storia che i due hanno postato recentemente che ha attirato le attenzioni (e le critiche) sull’ex tronista di UeD. Vista la pioggia di critiche, il video in questione è stato prontamente eliminato, ma ormai era troppo tardi.

La storia era stata ripostata da Daianira Marzano, esperta di gossip. Ha anche commentato l’accaduto con queste parole: “Mi dispiace molto che Soraia, noi donne non dobbiamo consentire a nessuno di mortificarci. Se una persona ci vuol bene ci può stare tranquillamente accanto senza che noi dobbiamo “cancellare” o “giustificare” i suoi comportamenti”.

“Semplicemente, imparando a farci rispettare perché ci sono modi e modi per dire le cose. Sarebbe stato un bell’esempio che lei avrebbe dato a tutte le sue follower”. Ma che cosa è accaduto? Soraia stava parlando con i suoi followers e Luca Salatino era accanto a lei.

Mentre parlava, la ragazza masticava rumorosamente un chewing-gum e l’ex tronista ha esordito dicendo: “Però io una cosa chiedo, quando si mastica lo gomma, che si masticasse in maniera adeguata che è sta ciancicata? Mamma mia e magnala bene sta gomma”. Soraia, palesemente imbarazzata, si è limitata a rispondere: “E’ vero…è un bruttissimo vizio, mi impegnerò a masticare..”.

Subito il web si è scatenato, tanto che Soraia ha sentito il dovere di intervenire e fare chiarezza. Queste le parole della ragazza: “Luca mi ha solo fatto una battuta su come masticavo la “cicca”. Era solo una battuta e ho tolto la storia perché si stava scatenando il pandemonio e onestamente non avevo voglia”.

“Credetemi era semplicemente una battuta magari ha avuto un modo un po’ brusco, ma non mi sono sentita offesa anzi stavo ridendo. Ero molto molto tranquilla. Ho accanto un uomo che mi dimostra tanto altro non bisogna appigliarsi ad una risposta data in un momento di leggerezza mentre stavamo camminando”.