GF Vip: la frase di Giulia Salemi a Maria Teresa Ruta fa infuriare i fan

Giulia Salemi, nella casa del GF Vip, ne ha fatta un’altra delle sue. L’influencer ha detto una frase davvero terribile riferendosi a Maria Teresa Ruta. I telespettatori sono andati su tutte le furie, e chiedono addirittura la squalifica della ragazza dal reality come accade per Filippo Nardi. La battuta dell’influencer ha provocato, su Twitter, una cascata di commenti, alcuni diretti a condannarla altri a difenderla.

Ma cosa ha detto detto Giulia di così eclatante da provocare la spaccatura del web? Il tutto è nato dal grande avvicinamento che sta avvenendo tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. I due sembrano vicini all’innamorarsi, e i fan non potrebbero esserne più felici, tanto che l’hashtag #pretelli è primo tra le tendenze di Twitter. Ma nessuna storia d’amore è completa senza gelosia. La Salemi, probabilmente infastidita dalle attenzioni di Maria Teresa Ruta verso Pretelli, si sarebbe lasciata prendere la mano.

Infatti, l’influencer di origini persiane ha fatto una battuta di pessimo gusto sulla Ruta: “Ha gli ormoni a palla e si struscia su Pierpaolo in cerca del p***”. Come è facile intuire, questa affermazione ha fatto il giro del web in pochissimo tempo, raccogliendo tantissime critiche come: “Una battuta sessista al livello di Nardi, fuori subito”.

Eppure, non tutti sono contro la Salemi, e qualcuno cerca di giustificare quelle parole: “Un’uscita infelice, ma un unicum non un comportamento deplorevole come quello di Filippo”. Altri ancora dicono che non è stata affatto fuori luogo: “Ha fatto la stessa battuta davanti a Maria Teresa Ruta, non ne ha sparlato. La vogliono fuori solo le fan dei Gregorelli”.

Ma l’ultima decisione non spetta a nessuno se non alla regia del GF Vip. Saranno presi provvedimenti o la storia tra Giulia Salemi e Pierpaolo continuerà nella casa? Non ci resta che attendere i nuovi risvolti di questo infinito e lunghissimo reality.