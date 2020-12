Giulia Salemi ieri e oggi: com’era l’influencer ai tempi degli esordi

Giulia Salemi è uno dei personaggi famosi più amati e stimati nel nostro paese. La celebre influencer ha partecipato a Miss Italia quando aveva poco più di 18 anni e da lì è diventata molto popolare all’interno del mondo dello spettacolo. Ma vi ricordate la ragazza ai tempi dei suoi esordi? Ecco le foto del suo incredibile cambiamento.

Adesso la stiamo vedendo partecipare al Grande Fratello Vip per la seconda volta ma la sua carriera è iniziata già un po’ di anni fa. Stiamo parlando di Giulia Salemi, celebre influencer di origine iraniana. Un po’ di anni fa si è classificata quarta Miss Italia e nessuno potrà mai dimenticare lo scandalo che ha dato a Venezia con l’abito dai maxi spacchi. Ripercorriamo insieme la sua carriera.

La carriera di Giulia Salemi è incominciata quando era solo una giovane ragazza. La celebre influencer vinse il concorso di bellezza a Piacenza. In seguito ha partecipato a Miss Italia 2014 dove si è aggiudicata il quarto posto e la fascia di Miss Sorrisi.

Da qui la ragazza ha iniziato ad ottenere fama e successo entrando a far parte ben presto nel mondo dello spettacolo. Insieme a sua mamma Fariba ha partecipato a Pechino Express e poi è stata presente in altri programmi televisivi come Quelli del calcio e Super Shore.

Poi nell’anno 2016 è arrivato lo scandalo. Giulia Salemi ha partecipato al Festival di Venezia durante questo anno in coppia con Dayane Mello. Entrambe sfilarono sul red carpet con abiti caratterizzati da due vertiginosi spacchi che arrivavano all’inguine e rilevavano l’assenza di intimo.

Alla luce delle numerose polemiche, l’influencer aveva preso le proprie difese. Lei stessa ha spiegato che non voleva mettersi in mostra ma voleva solo indossare una abito realizzato da un suo amico stilista. Come possiamo notare, Giulia Salemi non è cambiata così tanto nel corso del tempo. La caratteristica che da sempre la contraddistingue è rimasta la sua bellezza orientale. Tuttavia, con il passare degli anni è diventata sicuramente più matura e sofisticata.