Momenti di paura per uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip che ha accusato un malore. Pierpaolo Pretelli ha avuto una reazione a causa di un allergia agli agrumi.

Mentre erano a tavola l’ex velino d Striscia si è sentito male. Tutti gli altri coinquilini hanno immediatamente interrotto il pranzo per soccorrere Pierpaolo e cercare di capire cosa stesse accadendo.

“Mi si sta gonfiando l’orecchio” – ha detto l’inquilino ai compagni d’avventura che si trovavano a tavola a mangiare del pollo cucinato da Dayane Mello. “Mi sto agitando, mi tira l’orecchio. Non lo dovevo mangiare. No, no mi si gonfia. Un casino ragà se mi si gonfia, devo uscire”– ha proseguito Pretelli-

A quel punto anche Elisabetta Gregoraci che nella casa ha instaurato un rapporto particolare con Pierpaolo Pretelli ha iniziato a preoccuparsi e a chiedere a Dayane gli ingredienti con cui aveva preparato il pranzo.

I concorrenti sapevano benissimo del problema di allergia del povero Pierpaolo ma sembrerebbe che Dayane, per dimenticanza, abbia messo del limone per condire il pollo o abbia lavato la pentola con del succo. Ma Dayane ha cercato di giustificarsi dicendo di non aver nè lavato nè inserito del limone nel pollo. La sua risposta molto seccata ha infastidito il pubblico a casa: “È tutto nella sua testa”, ha detto senza neanche assicurarsi di come stesse Pierpaolo.

Su Twitter si sono susseguiti commenti del genere: “Pierpaolo è allergico al limone, lo sanno tutti e Dayane lo ha usato oggi e lui ora si sente male. Invece di scusarsi lei dice pure “è tutto nella sua testa”.

Oppure: “Pierpaolo si sente male ed essendo allergico agli agrumi pesano subito ad una pentola lavata male , Dayane senza neanche alzare la testa dal piatto “È TUTTO NEL SUO CERVELLO” .. ma quanto può esser cattiva ?

Per fortuna poi Pierpaolo Pretelli ha preso un antistaminico e la situazione è ritornata sotto controllo. Solo un gran bel spavento per lui.