Ancora chiarimenti nella casa del GF Vip. Francesco Oppini e Dayane Mello si sono confrontati e hanno appianato alcune divergenze. Ma tutto ciò ha indispettito e non poco Tommaso Zorzi. Il chiarimento tra Oppini e la Mello è avvenuto tramite una lettera che la modella ha scritto e poi consegnato nelle mani di Tommaso per farla recapitare al suo ex amico.

È stato un confronto mirato a mettere un punto e porre fine alle loro diatribe all’interno della casa del GF Vip. Ovviamente dopo che Oppini ha letto la lettera ha preferito un confronto faccia a faccia. I due hanno finalmente trovato un punto d’incontro ma tale confronto ha infastidito Tommaso che deluso si è isolato in giardino. Francesco sentita la tensione si è recato da lui per avere chiarimenti e l’influencer non perde tempo e spiega:

“Qui dentro vale tutto come fai dopo tutto quello che vi siete detti a fare pace in due minuti? Le hai detto di tutto bugiarda falsa ipocrita calcolatrice giocatrice!”.

“È molto facile. Io con certa gente preferisco avere un quieto vivere, il rapporto non tornerà mai come prima l’ho ringraziata per le sue parole è stato un bel gesto ma finisce lì andiamo avanti”.

Ma le parole del figlio di Alba Parietti non hanno affatto convinto l’influencer che replica: “Mi ci gioco un arto che tornerà tutto come prima. Tornate amici da domani. Ve ne siete dette di tutti i colori e adesso letterina baci e abbracci tutto come prima”. Ovviamente da buona pettegola quale è Zorzi torna in camera e palesa le sue perplessità anche alla sua cara amica Stefania Orlando.

La donna dopo aver ascoltato il racconto da la sua opinione e dice: “Per stare bene ha bisogno di sentirsi in pace. Questo non vuol dire che abbia cambiato idea su Dayane. Penso che Francesco abbia bisogno di avere intorno a se persone positive”. Ma l’influencer non ci sta e stizzito fa notare a Stefania che lui in passato per l’amicizia con Oppini, ha più volte messo da parte Dayane: “Col senno di poi non mi sarei nemmeno esposto”.

Ma arriva lo scontro finale. Infatti alla conversazione si uniscono i protagonisti la Mello e Oppini ma Tommaso Zorzi non fa nessun passo indietro anzi: