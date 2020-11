E’ dura ammazzare il tempo nella casa del Grande Fratello Vip. Così ieri pomeriggio i vipponi hanno deciso di dedicarsi ad un gioco su proposta di Tommaso Zorzi.

Fonte: Mediaset

L’influencer ha preparato un beverone a base di cipolla, caffè, aglio e altri ingredienti, da far bere come penitenza nel caso in cui un partecipante si rifiutasse di sottoporsi ad un obbligo. Ad imporlo un bigliettino estratto a sorte.

I primi ad essere pescati dalla carta sono stato appunto lo stesso Tommaso Zorzi e Giulia Salemi. L’obbligo era un bacio a stampo per 30 secondi. I due ragazzi che sono amici anche fuori dalla casa, hanno accettato volentieri e si sono lasciati andare ad un lungo ed inaspettato bacio lasciando tutti i presenti sorpresi.

Fonte: Mediaset

Giulia Salemi è l’ultima concorrente ad essere entrata nella casa del Grande Fratello Vip. Ad accoglierla per primo è stato Tommaso Zorzi, amico da anni della Salemi anche se nell’ultimo periodo ci sarebbero state delle tensioni tra i due.

Giulia e Tommaso non hanno ancora parlato dichiaratamente del loro litigio e davanti agli altri sembrano far finta di nulla. In queste settimane hanno portato avanti un rapporto tutto sommato sereno e anzi hanno rievocato spesso per ridere diversi aneddoti del loro passato.

Ci ha pensato il settimanale Chi a svelare il raffreddamento dei rapporti tra i due a causa di un episodio successo fuori dalla casa. Pare che Tommaso Zorzi si rimasto deluso da Giulia Salemi che non gli avrebbe fatto gli auguri in occasione dell’uscita del suo primo libro. Tommaso si sarebbe risentito e dopo una serie di fraintendimenti i due avrebbero chiuso i rapporti.