GF Vip, la battuta di Alfonso Signorini sull’anello di diamanti di Raffaella Fico

Venerdì 19 novembre è andata in onda una nuova puntata del GF Vip. Protagonisti della puntata sono stati non solo i gieffini presenti all’interno della casa più spiata d’Italia ma anche gli ex concorrenti eliminati, presenti in studio. Tra questi, non è passata inosservata Raffaella Fico che si è resa protagonista di un curioso momento insieme al padrone di casa Alfonso Signorini.

Nell’ultima puntata del GF Vip andata in onda, Alfonso Signorini non ha potuto fare a meno di soffermarsi su un dettaglio riguardante uno dei concorrenti eliminati presenti in studio. Si tratta dello splendido anello di diamanti sfoggiato da Raffaella Fico al quale il padrone di casa ha dedicato alcuni secondi della conduzione del reality.

Soffermandosi sullo splendido anello indossato dall’ex gieffina, Alfonso Signorini ha illuso che tale gioiello fosse un anello di fidanzamento regalato alla showgirl dal fidanzato Pietro Neri. A questo punto, Raffaella Fico ha fatto sì che l’attenzione dei telespettatori ricadesse sull’anello del conduttore.

A riguardo, queste sono state le parole con cui la Fico si è rivolta ad Alfonso Signorini:

Anche il tuo anello è molto bello.

Proprio in questo momento non è passata inosservata la frase del conduttore che si è rivolto all’ex gieffina in questo modo:

Si ma il mio l’ho comprato da solo.

Con questa frase il noto conduttore ha lanciato una frecciatina alla showgirl, sottolineando la sua indipendenza economica. Oltre a ciò, Alfonso Signorini ha commentato le 100 rose rosse che la Fico ha ricevuto dal suo fidanzato.

A riguardo, queste sono state le sue parole:

Le rose erano molto belle e profumate, però si sono appassite, ne vorrei delle altre.

Non è tardata ad arrivare la risposta di Raffaella Fico che ha commentato la frase del conduttore del Grande Fratello Vip con queste parole: