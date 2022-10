GF Vip, la madre di Nikita Pelizon va su tutte le furie e risponde via social alle parole di sua figlia

La donna non ci sta e risponde in questo modo alle parole della figlia: ecco cosa ha detto

Nel corso dell’ultima puntata del GF Vip andata in onda, Nikita Pelizon si è messa a nudo raccontando tutta la storia della sua vita. Stando alle sue parole, la gieffina avrebbe vissuto una vita non semplice. In seguito alle parole pronunciate dalla Vippona, la madre di Nikita ha deciso di rispondere a sua figlia via social, andando su tutte le furie.

Nikita Pelizon è una delle protagoniste indiscusse di questa nuova edizione del Grande Fratello Vip. Nel corso dell’ultima puntata la Vippona ha raccontato la sua vita fatta di momenti sicuramente non semplici. La gieffina ha raccontato infatti di essere stata cacciata via di casa, affermando anche che i suoi genitori non l’hanno mai aiutata.

Nel corso delle ultime ore però la mamma della gieffina ha rotto il silenzio e via social ha deciso di rispondere alla parole di sua figlia. Stando a quanto condiviso dalla donna, pare che la mamma di Nikita non abbia accettato le parole delll’influencer la quale ha rivelato che a sua madre non piaceva cucinare e per questo lo faceva raramente.

Qualche ora fa la donna ha condiviso un post rivolto palesemente alle parole che Nikita ha pronunciato all’interno della casa più spata d’Italia. La donna ha pubblicato alcune immagini che ritraggono il momento in cui sta cucinando.

Al post in questione la mamma di Nikita Pelizon ha accompagnato le seguenti parole, suscitando grande scalpore in tutti:

Sto cucinando minestra di lenticchie e arrosto di vitello (per chi si chiede se qui viviamo di wurstel crudi e tramezzini).

In questo caso tutti non hanno potuto fare a meno di notare una frecciatina nei confronti della concorrente del Grande Fratello Vip, nonché sua figlia. Non ci resta che attendere la puntata di questa sera per scoprire se Alfonso Signorini farà vedere a Nikita quanto condiviso da sua mamma.