GF Vip, la mamma di Ginevra Lamborghini scrive a Marco Bellavia: le sue parole

Il caso di Marco Bellavia ha scosso l’Italia intera e ancora oggi sono molti coloro che continuano a scagliarsi contro i concorrenti del GF Vip per il comportamento adottato nei confronti dell’ex gieffino. Nel corso delle ultime ore la mamma di Ginevra Lamborghini ha condiviso sui social il messaggio privato scritto al presentatore. Ecco quali sono state le sue parole.

La mamma di Ginevra Lamborghini ha scritto un messaggio privato a Marco Bellavia. Dopo la condivisione di tale messaggio, però, a tutti non è passato inosservato un dettaglio. Pare infatti che la mamma dell’ex gieffina abbia rimosso il post in questione.

Queste sono state le parole che la mamma di Ginevra Lamborghini ha scritto per Marco Bellavia:

Buongiorno Marco, sono la mamma di Ginevra. Vorrei esprimere il mio più grande dispiacere per tutto quello che ha subito e per le brutte parole dette da mia figlia. Non doveva succedere, mi dispiace tanto e le chiedo scusa dal profondo del mio cuore. Mi auguro che lei possa vivere sereno circondato dalle persone che gli vogliono bene e dal amore di suo figlio. Un abbraccio, Luisa.

Oltre a scusarsi con l’ex concorrente del GF Vip in privato, la madre di Ginevra Lamborghini ha pubblicato per il presentatore anche un messaggio di scuse pubblico. Queste sono state le sue parole a riguardo:

Sono la mamma di Ginevra e mi sento in dovere a scrivere questo mio pensiero e riflessione. Non riesco a rimanere indifferente e tranquilla dopo quello che è andato in onda ieri sera. Ho visto la disperazione di un uomo incompreso e solo… è stato emarginato dal gruppo ed ignorato da quelli che avrebbero dovuto dare il loro sostegno professionale. Perché non hanno agito prima? Perché hanno permesso che si arrivasse a tanto? Vorrei esprimere il mio grande dispiacere al sig. Marco Bellavia e chiedergli scusa personalmente.

Al momento Marco Bellavia ha deciso di non replicare alle parole della donna, scegliendo la strada del silenzio. Non ci resta che aspettare i prossimi giorni per scoprire come si evolverà questa vicenda.