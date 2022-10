GF Vip, i concorrenti omaggiano Marco Bellavia: la torta dedicata a lui

Dopo essere state deriso e isolato al Grande Fratello Vip, Marco Bellavia ha deciso di abbandonare il reality show. I colpevoli del suo ritiro sarebbero stati alcuni concorrenti della casa più spiata d’Italia. Tuttavia, adesso sembra che i gieffini vogliamo riparare i loro sbagli. Scopriamo insieme cosa sta succedendo nel dettaglio.

I comportamenti che alcuni concorrenti hanno riservato nei confronti di Marco Bellavia hanno sollevato numerose polemiche sul web. Anche prima del suo addio, il gieffino aveva dichiarato che per poter vivere serenamente l’esperienza all’interno della casa avrebbe avuto bisogno del sostegno degli altri inquilini.

Un aiuto che in realtà Marco non ha mai ricevuto considerando che è rimasto da solo. Ad appoggiarlo sono stati George quando lo ha visto in lacrime seduto con la testa tra le mani, Luca Salatino e Antonella Fiordelisi i quali hanno tentato di consolarlo. In ogni modo, tutto questo non è bastato. Infatti, a distanza di circa dieci giorni dal suo ingresso, Marco ha deciso di andare via.

Si tratta di un episodio a causa del quale è emersa l’indignazione del pubblico italiano che sembra non avere nessuna intenzione di perdonare i concorrenti del programma condotto da Alfonso Signorini. Alla luce di questo, adesso i gieffini stanno tentando di salvare l’irrecuperabile e di mostrare quell’umanità di cui Marco aveva bisogno.

Infatti, nel corso delle ultime ore hanno fatto un omaggio a Bellavia. In particolare, Carolina Marconi e Pamela Prati gli hanno dedicato una torta con scritto sopra il suo nome. Nel frattempo, l’ex gieffino è tornato sui social mostrandosi abbastanza sereno. Secondo alcune indiscrezioni, nella prossima puntata del GFVip, l’uomo potrebbe avere un confronto con gli altri inquilini ma tutto dipenderà dalla sua volontà.