GF Vip, Daniele Dal Moro spiega in che rapporti è con Elenoire Ferruzzi

Daniele Dal Moro è stato senza ombra di dubbio uno dei protagonisti indiscussi di questa edizione del Grande Fratello Vip. Nel corso delle ultime ore l’ex gieffino è tornato a far parlare di sé per alcune dichiarazioni rilasciate su Elenoire Ferruzzi. Scopriamo insieme quali sono state le sue parole.

All’interno della casa del Grande Fratello Vip Daniele Dal Moro ed Elenoire Ferruzzi hanno costruito un legame solido che si è spezzato quando la gieffina è stata costretta ad abbandonare la casa più spiata d’Italia per alcuni atteggiamenti irrispettosi che hanno portato il pubblico a far sì che abbandonasse il gioco. Una volta uscita, infatti, Elenoire ha rivelato di essere rimasta molto delusa dall’ex tronista di Uomini e Donne.

Dopo l’uscita di Daniele Dal Moro, però, sembra che i due ex protagonisti del Grande Fratello Vip abbiano avuto la possibilità di sentirsi e di chiarire tutte le incomprensioni nate tra loro. A rivelare ciò è stato lo stesso Daniele il quale, tramite Twitter, ha confessato di essersi sentito con la sua amica.

Queste sono state le parole di Daniele Dal Moro a riguardo:

L’ho chiamata e in due minuti mi ha detto ‘Ti voglio bene’. Lo sapevo sinceramente. Le ho detto ‘Perché mi dovevi rompere quando ero lì dentro?’. Però so che è una brava persona, non è cattiva, ha questo modo suo. Lasciate stare che può sbagliare come posso sbagliare io. Il cuore, la sua anima è buona, quindi vado sopra a queste cose.