GF Vip, la mamma di Pierpaolo Pretelli: commenti al vetriolo contro Giulia Salemi

Nonostante tutti i pronostici fossero contro di loro (come del resto anche moltissimi fans), la relazione tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi sembra andare a gonfie vele anche fuori dal GF Vip. Eppure sono ancora molto quello che storcono il naso davanti a questa unione. Giulia e Pierpaolo sembrano molto innamorati e desiderosi di costruire qualcosa insieme anche (e soprattutto) lontano dalle telecamere.

Ma qualcuno di molto vicino a loro ancora non sembra accettare le scelte di Pretelli. Parliamo ovviamente della madre di Pierpaolo, che ha sempre manifestato una certa antipatia verso la Salemi. Già dagli albori di questa frequentazione nata nella casa del GF Vip, la madre di Pretelli si era mostrata apertamente contraria all’avvicinamento tra Giulia e suo figlio.

A quanto pare gli animi non si sono affatto placati da allora e la signora, tramite un post su Facebook, alimenta i mormorii. Infatti, sul post la madre di Pretelli ha scritto un vecchio detto in dialetto partenopeo. “Dicette ‘o pappice vicino à noce dammi tempo che te spertoso” scrive. Questa frase non è affatto passata in sordina, soprattutto per il suo significato che, guarda caso, si adatta perfettamente alla situazione. Infatti, il detto non è altro che un gioco di parole per intendere: “Dammi tempo e troverò il modo di dimostrarti che ho ragione”.

Sono tantissimi, come è ovvio, quello che hanno ritenuto che la frase fosse da riferire al rapporto tra Giulia e Pierpaolo, che la donna non ha mai visto di buon occhio. Ad evidenziare questa frecciatina velata è stata la maga del gossip su internet, Deianira Marzano.

La Marzano ha evidenziato come, per una strana coincidenza, questo post sia comparso sui social poche ore dopo la diffusione di un video. Parliamo della clip che Pierpaolo e Giulia Salemi hanno registrato come presentazione della puntata di Verissimo, a cui hanno partecipato come ospiti. I due, infatti, appena usciti dal reality, hanno subito preso parte ad una intervista di coppia.