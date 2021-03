GF Vip: la sorpresa di Giulia Salemi a Pretelli dopo la finale

Finalmente, con la fine del GF Vip, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli possono cominciare a vivere la loro storia lontano dalle telecamere. Parrebbe che i due se la passino alla grande e siano più innamorati che mai. Risale ad appena poche ore fa il video pubblicato dal finalista del reality, in cui viene mostrata la splendida sorpresa che Giulia ha preparato per lui.

Di ritorno dalla finalissima, infatti, Pierpaolo ha ricevuto un pensiero bellissimo che ha scoperto non appena entrato nella sua camera d’albergo. Giulia ha organizzato per lui qualcosa di meraviglioso per dimostrare ancora una volta il suo amore e Pretelli non ha resistito ed ha condiviso l’emozione con i suoi followers. Certo, per Pierpaolo deve essere stata una delusione aver perso la vittoria per un soffio dopo tanti mesi di reclusione. A vincere e, quindi, a ricevere i 100 mila euro in palio, è stato Tommaso Zorzi.

Ma Pierpaolo ha avuto molto si più in questa edizione del GF Vip: una donna che lo ama incondizionatamente. E la sorpresa che Pretelli ha trovato in camera sua glielo ricorda nel più dolce dei modi. Ma cosa ha trovato Pier una volta in hotel? Giulia aveva lasciato nella sua stanza tantissimi palloncini rossi e altrettante foto di lei e Pierpaolo insieme. Le foto, ovviamente, sono tratte dai momenti più belli e romantici che i due hanno vissuto nella casa. Giulia e Pierpaolo, ospiti a Verissimo, si sono incontrati nel backstage.

Giulia, per la finale, aveva deciso di pubblicare un messaggio rivolto a tutti coloro che sono stati importanti nel suo percorso. Il post suona appena così: “Di Pierpaolo cercherò di parlare il meno possibile e vivermelo il maggior tempo possibile perché lui non sarà per me “show” ma vita reale da annaffiare quotidianamente e con cui costruire giorno dopo giorno una vita serena. Grazie di esserci amore mio”.

E ancora: “Grazie ad Alfonso per questa opportunità, ti devo almeno un fidanzato. Grazie a tutto il parco autori anche se a volte mi avete trattato di m**da. Grazie ad Antonella e Pupo, le uniche voci con il potere di esaltarti o abbatterti, grazie alle persone che mi hanno supportato e grazie al mio Staff che non ha mollato mai”. Insomma, Giulia Salemi è felice del suo percorso e non vede l’ora di poter portare avanti la sua vita con Pier.