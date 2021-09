Gianmaria Antinfoli, in discorsi poco carini, ha parlato di una delle ragazze all’interno del Grande Fratello VIP. Il ragazzo avrebbe fatto allusioni fisiche su Sophie Codegoni, e la mamma della giovane tronista non avrebbe apprezzato.

La donna non ci è andata certo leggera sui social e si è rivolta al ragazzo che è stato a dir poco maleducato. La mamma di Sophie Codegoni, sui social, ha scritto:

Ma cosa siamo diventate? Una merce di scambio per il successo? Ma tu, razza di bruttone del Neolitico, pensi di essere in un night club al Vomero? Sei in un programma con le telecamere e dalle stesse telecamere spero tu sappia chiedere scusa. A me ma soprattutto a mia figlia!

Ovviamente, non è mancata neanche la dedica e il pensiero per la figlia. Il consiglio da mamma è quello tra i più veri e sentiti e dice:

Sophie: innanzitutto devi farti conoscere un po’ di più. Fuma di meno. Aiuta di più. Vai a letto un po’ prima per essere più attiva la mattina. Tira fuori la tua simpatia e la tua dolcezza. Cerca una figura materna che addolcisca le vipere lì dentro. Mi piacerebbe vederti come sei, meno impostata e cambiare le tue mille acconciature di capelli come fai anche a casa.

Fai vedere anche di più il tuo splendido viso, ma soprattutto metti apposto quello sconosciuto, vestito da cafone, che non parla l’italiano, lì dentro solo per aver venduto una paparazzata con una splendida donna, ora madre, sfruttando la sua celebrità a sua insaputa e di quelle altre starlette che racconta di essersi “fatto”. Ma poi che lavoro fa ‘sto tipo? Non lavorava nella moda? Ma almeno che impari a vestirsi. Povero figlio del nulla!

Altri articoli che potrebbero interessarti dai siti del nostro Network: