Sophie Codegoni è l’ultima concorrente entrata nella casa del Grande Fratello VIP. La ragazza, seppur non li dimostra, ha soli 19 anni ed è diventata famosa grazie al trono di Uomini e Donne. La giovane è già passata diverse volte dal chirurgo plastico.

Questa cosa, però, sembra che con il tempo non sia stata ben accettata. Durante la prima puntata alla ragazza si è sposato il vestito che ha fatto intravedere un seno e dell’episodio ha commentato:

Appena entrata mi è uscito tutto, avevo un vestitino nero scollato, ma non sono abituata perché non ho mai avuto seno in vita mia. Me lo sono rifatto quattro/cinque mesi fa. Perché? Difetto fisico. Ho l’aureola abbastanza grande e nel mio seno piccolo non mi piaceva, così l’ho rifatto. Lo rifarei altre mille volte perché mi ha dato un sacco di autostima. Sono stata fortunata perché ho trovato un chirurgo bravissimo, non si vede neanche la cicatrice.

Se del seno è soddisfatta, del resto dei ritocchi un po’ meno. La ragazza ha continuato spiegando come ha affrontato la cosa:

“Non ho fatto un seno esagerato rispetto alla mia corporatura, ma solo adesso sto capendo che per accettarti devi fare ben altro e non andare dal chirurgo. Sono sempre stata una ragazza insicura e solo adesso sto iniziando a fregarmene. Mi dico: ‘perché devi trovarti mille difetti quando hai altrettanti pregi su cui concentrarti?’”.

Tra i ritocchi estetici ci sono anche le labbra che sono leggermente storte. Un difetto davvero minimo ma Sophie Codegoni non lo sopportava:

Le labbra? Ho esagerato, mi stavo rovinando la faccia, me ne sono pentita. Mi vedevo due labbra storte così le ho rifatte. Morale? Le avevo sempre storte ma più grandi. Mi stavo rovinando la faccia. Su Instagram siamo tutte super fighe senza un difetto, ma a casa abbiamo i brufoli. Sono la prima che si toglie i brufoli su Instagram.

Altri articoli che potrebbero interessarti dai siti del nostro Network: