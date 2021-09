Al GF Vip scoppia un caso clamoroso. All’interno della sede sembrerebbe essere comparso un “telefonino”. A rischio squalifica una delle Vip. Nonostante ci si trovi alle prime battute del noto programma condotto per il terzo anno consecutivo dall’amatissimo Alfonso Signorini coadiuvato nel ruolo di opinioniste da Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, i colpi di scena all’interno della casa sono già molteplici.

Fonte GF Vip

Dopo le sbalorditive dichiarazioni di Katia Ricciarelli e le discutibilissime frasi di Antinolfi, alcuni concorrenti sono finiti sotto la lente d’ingrandimento per tutt’altra cosa. Le amatissime principesse etiopi protagoniste. In presenza di Francesca Cipriani, Nicola Pisù, Carmen Russo, Katia Ricciarelli e Giucas Casella, hanno cominciato a farsi battute sulla possibilità che ci sia un telefonino in casa. Queste frasi hanno scatenato clamore e preoccupazione.

I fan che chiedono più certezze in merito dalla redazione. Un serio indizio al riguardo viene dal colloquio della bella Clarissa con Giucas Casella: “Non ho il telefono, se no da mo….“. Appena dopo la sorella Jessica rincara la dose con la frase: “Lo hai trovato il telefono?”. Il tutto alimenta ancor di più lo stupore e la curiosità dei telespettatori.

Fonte GF Vip

Come sappiamo ai concorrenti non è consentito di disporre di attrezzatura elettronica all’interno della casa per comunicare con l’esterno. A seguito del fatto si paventa la possibilità di una eventuale squalifica della concorrente. Ovviamente qualora si dimostrasse la presenza del “telefonino” all’interno della sede del GF Vip. Potrebbe trattarsi comunque di una Fake news.

Fonte GF VIp

Non ci sono dichiarazioni ufficiali al riguardo dalla redazione. Altro argomento che sta destando molto interesse è la presunta storia d’amore che sta nascendo tra Manuel e la bella Lulù. I ragazzi sono stati colti in teneri atteggiamenti in più di un’occasione. Questa sera GF Vip si potranno avere chiarimenti e risposte a tutte le curiosità dei telespettatori. Appuntamento con il solito grande entusiasmo su Canale 5 alle ore 21:20.

