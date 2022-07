Elisa Esposito è diventata famosa come "La prof. di corsivo". La ragazza sarà una delle concorrenti?

L’esplosione dei social media nella cultura moderna ha creato di fatto una serie di nuove figure lavorative, esempio principe di questa trasformazione è la nascita degli influencer. Si tratta di persone comunissime che, portando i più disparati contenuti sui loro profili. Si guadagnano l’interesse del pubblico, spesso arrivando ad avere migliaia o milioni di followers.

A volte questo diventa un vero e proprio business, tanto che alcuni influencer vengono anche chiamati nei vari salotti televisivi per essere presentati al pubblico del piccolo schermo. È stato questo il caso di Elisa Esposito, nota ai più come “La prof. di corsivo“.

La 19enne ha visto la sua fama esplodere di recente su Tiktok, grazie alle sue lezioni di corsivo. È proprio il tipo di contenuto che Elisa propone al pubblico la mette al centro di una polemica. Gli utenti del web sono divisi: da una parte c’è chi la attacca ferocemente, criticando il grande successo che ha ottenuto, altri la difendono e apprezzano l’ironia dei suoi video.

Di certo, però, una cosa è innegabile: in poco la Esposito ha raggiunto una fama non indifferente. È l’ennesima riprova della visibilità che Elisa si è aggiudicata, l’annuncio che lei stessa ha pubblicato di recente sui social.

A quanto pare la prof. di corsivo avrebbe ricevuto un’offerta davvero difficile da rifiutare, specie per un personaggio emergente come lei. Avete già indovinato? Proprio così: ad Elisa è stato proposto di partecipare come concorrente al GF Vip.

A rivelarlo sarebbe stata proprio lei con un post, sul quale si poteva leggere: “Quando ti chiedono di partecipare ad una delle trasmissioni più famose d’Italia. E perché proprio il GFVip?”.

A confermare questo rumor, anche le parole dell’affidabilissimo esperto di gossip Amedeo Venza: “È l’insegnante di corsivo… e l’occhio del GF Vip è puntato su di lei! Contattata direttamente, Elisa in questi giorni terrà un incontro decisivo per varcare la porta rossa”. Insomma, sembra proprio che a breve sapremo se la Esposito entrerà nella casa.