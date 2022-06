Elisa Esposito a Propaganda Live: la tik toker traduce in corsivo il discorso della Meloni

Elisa Esposito finisce nel mirino delle polemiche per aver tradotto in corsivo il discorso della Meloni

Senza alcuna ombra di dubbio, Elisa Esposito è una delle tik toker più amate nel mondo del web diventata famosa per dare lezioni del linguaggio “corsivo”. Di recente, la ragazza è stata ospite al programma Propaganda Live ed ha tradotto in corsivo il discorso di Giorgia Meloni.

Elisa Esposito non finisce mai di stupire tutti i suoi fan. Di recente, l’influencer è finita al centro della cronaca rosa. Questa volta a renderla protagonista di un gossip è stata la sua presenza a Propaganda Live in cui ha deciso di tradurre per intero il comizio che Giorgia Meloni ha esposto a Marbella per offrire sostegno a Macarena Olona, candidata al Vox.

Tuttavia, sembra che il gesto dell’insegnante di corsivo sia stato tollerato da pochi. Per alcuni telespettatori la tik toker ha suscitato ironia e simpatia mentre per altri solo indignazione. Infatti, numerose sono state le polemiche che in molti hanno sollevato contro l’emittente televisiva La7.

Alla luce delle numerose critiche, Elisa Esposito non ci ha pensato due volte a rispondere a tutte quelle persone che le hanno rivolto insulti. La tik toker ha pubblicato un video sul suo profilo Instagram in cui appare dispiaciuta per quanto accaduto. Non solo. La ragazza ha voluto anche specificare che non è abituata a utilizzare tale linguaggio nella vita di tutti i giorni. Parla in corsivo su Tik Tok esclusivamente per scherzare.

Elisa Esposito: che cos’è il linguaggio in corsivo

Il linguaggio in corsivo è un trend che va di moda su Tik Tok e consiste nell’allungare le parole aggiungendo una vocale tra la penultima e l’ultima lettera. Questo trend è nato per prendere in giro la cadenza milanese utilizzata da alcune ragazze nei loro video di Tik Tok.