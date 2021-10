Come ogni anno al GF Vip, la seguitissima trasmissione condotta con grande capacità da Alfonso Signorini, in onda su Canale 5 il lunedì e il venerdì in prima serata, ci regala grandi emozioni legate alle coppie che nascono nella casa. In questa edizione la nota relazione tra il bel Manuel Bortuzzo e la principessa Lulù Selassié è ormai giunta al capolinea. Ora un’altra complicità sembrerebbe essere sul punto di nascere.

Fonte Studio GF Vip

Protagonisti la bellissima Miriana Trevisan e il giovane Nicola Pisù. I due concorrenti infatti dopo alcune effusioni si sono baciati. I telespettatori subito incuriositi hanno cominciato a sperare nella nascita di una nuova coppia al GF Vip. La presentatrice però è subito corsa ai ripari rivelando che tra loro c’è soltanto una bella amicizia.

La soubrette napoletana ha confermato che si sarebbe trattato solo di un gioco e di come lei non vorrebbe avere problemi se sentisse la volontà di abbracciare il coinquilino. Infine ha concluso dicendo di non aver mai avuto intenzione di intraprendere una relazione con un ragazzo così tanto più giovane di lei. Di tutt’altra idea Nicola, che starebbe cercando di conoscerla meglio.

Fonte Studio GF Vip

Il suo intento è di portarla a cambiare idea per approfondire la conoscenza. Per il momento l’unico risultato è stato soltanto di gratificare e di far sentire lusingata la bella soubrette. La Trevisan dal canto suo ha fatto capire in maniera chiara e trasparente di voler dormire con la sua amica Jo Squillo togliendosi dall’impaccio della scomoda situazione creatasi.

Fonte Studio GF Vip

“Non te la prendere se non ti abbraccio, non è perché ti rifiuto come persona, anzi, ma io per ora non me la sento” ha detto con grande naturalezza la bella napoletana. Probabilmente ci attendono altre news riguardo questa vicenda che già sta alimentando la curiosità dei fan della trasmissione. Non ci resta che attendere ulteriori sviluppi.