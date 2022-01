GF Vip: la ramanzina di Alfonso Signorini. Condanna tutti ma nessun provvedimento

Grandi aspettative si erano create per la puntata del GF Vip andata in onda ieri sera. I telespettatori erano pronti ad assistere a squalifiche, provvedimenti disciplinari e quant’altro, ma niente di tutto questo è avvenuto. Il conduttore Alfonso Signorini ha messo in atto le sue doti migliori da mediatore, cercando di far capire a entrambe le fazioni venutesi a creare all’interno della casa, i loro errori.

Un susseguirsi di ramanzine e complimenti che rimette la bilancia in sesto in ugual maniera, senza far scontento nessuno. Molti telespettatori richiedevano un intervento più drastico. Si puntava soprattutto ad una squalifica, ai danni di Katia Ricciarelli, per le parole sopra le righe pronunciate in questi ultimi giorni. Ma il conduttore, decide di fare il suo ingresso in casa, per guardare negli occhi tutti i concorrenti e fare un discorso unico e rivolto a tutti.

Una sorta di paternale per rimettere al loro posto tutte quelle azioni e parole usate senza coscienza morale. Alfonso Signorini non ha intenzione di squalificare nessuno, in barba al politicamente corretto. Non vuole ripetere l’errore già fatto nella scorsa edizione, con la squalifica ai danni di Fausto Leali, per una parola ritenuta razzista. Si giudicherà la gravità delle affermazioni guardando all’intenzione dietro ogni frase.

Quindi, oltre a un lungo discorso con cui i vipponi vengono sollecitati ad assumere un comportamento più adeguato al contesto, di fatto non succede assolutamente niente di più. Un discorso ben studiato, in cui da una parte si condannano le parole della cantante lirica e dall’altro le innumerevoli parolacce e provocazioni della giovane Lulù. Giunge l’invito a conversare, ad ascoltarsi, a scambiarsi una parola di conforto.

Ma in molti notano che da parte dei vipponi, c’è sì una sorta di rispetto per le parole di Alfonso, ma anche poca voglia di metterle in atto. Sembrano tutti poco convinti di questo ‘vogliamoci bene’. Saranno pronti veramente a lasciarsi alle spalle tutto il veleno sputato finora per tornare alle vecchie confidenze e carezze? In molti sono convinti di no. In fin dei conti, questa barca va e gli ascolti salgono quindi tanto vale lasciarla andare.