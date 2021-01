GF Vip: la reazione di Nicolò dopo l’incontro del padre, Walter Zenga, con il fratello

Nella scorsa puntata del GF Vip abbiamo assistito ad uno scontro decisivo, quello tra Andrea Zenga e il padre Walter. Ora Nicolò, il fratello di Andrea, ha risposto con fermezza alle parole del padre. Walter era volato in Italia da Dubai col preciso intanto di parlare col figlio e raccontare la sua versione dei fatti.

Sia Andrea che Nicolò lo ritengono colpevole dei tanti anni di separazione, in cui non hanno avuto contatti col padre. A pochissime ore dal confronto al GF Vip, Nicolò interviene sui social. Sono forti le parole che il ragazzo rivolge al padre. Frasi amare e deluse, con cui Nicolò commenta le giustificazioni di Walter.

Ecco il post: “Rivedendo a mente fredda il confronto di ieri… vorrei dire che il primo cellulare è uscito nel 73.. e quelli funzionano anche a Dubai, Madrid, America, Siria ecc ecc”” Il messaggio è stato pubblicato su Twitter. Tramite Instagram, Niccolò non ha dato spazio nel suo discorso ad alcun messaggio per suo padre Walter. Piuttosto, aveva usato parole di grande affetto e stima nei confronti del fratello Andrea, che descrive come un “grande uomo”.

Nella casa del GF Vip, Walter non è entrato nel merito dei suoi conti in sospeso col figlio Andrea. La promessa, però, è che risolveranno la questione lontano da occhi indiscreti. Andrea, però, non ha potuto non chiedere al padre: “Hai sentito Nicky?”. È facile intuire la delusione del ragazzo nel sentire una risposta negativa da Walter. L’ex calciatore, però, ha subito precisato: “Quando uscirai ci incontreremo solo noi due, poi parlerò anche con Nicolò. Voglio incontrarvi singolarmente”.

L’emozione per Andrea è tale che non ha potuto non sciogliersi in un pianto, subito dopo il confronto. In confessionale Andrea si è lasciato andare, fortemente scosso dalle parole di Walter Zenga. Il loro complesso rapporto non è ancora chiarito, e non lo sarà finché il reality non arriverà alla sua conclusione, e i microfoni saranno puntati altrove.