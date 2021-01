Walter Zenga rompe il silenzio dopo le parole del figlio Andrea: commento agghiacciante

Non è stato facile per Andrea Zenga ripercorrere i momenti della sua infanzia. Il ragazzo, seppur così giovane, ha fatto un discorso molto maturo sul papà Walter Zenga, durante la diretta di lunedì 4 gennaio del Grande Fratello Vip.

Il ragazzo, interrogato da Alfonso Signorini, ha raccontato il difficile rapporto con il padre. I due non si parlano ormai da tempo e sembra che l’ex calciatore non si sia mai preso cura dei figli.

Seppur molto timido ed introverso, il vippone ha raccontato tutto con estrema lucidità e tranquillità. Sembra quasi non soffrirne più, anche se in fondo, il dolore c’è ed è percepibile.

“Non c’è stato nelle cose importanti della mia vita. L’ho incontrato al matrimonio di mio fratello dopo 14 anni che non ci vedevamo, ma ci siamo solo salutati”.

Data la descrizione di Walter Zenga, si è pensato che l’uomo preferisse mantenere il silenzio. Tuttavia, con un post molto particolare su Instagram, ha detto la sua. Un commento agghiacciante e enigmatico.

Poi ha aggiunto: “Per tutti quelli che mi hanno inviato insulti, scritto cose volgari sotto le foto dei miei figli, per tutti voi che giudicate senza conoscere”.

Tuttavia, si crede che queste dure parole, non siano rivolte direttamente al figlio. L’inquilino della casa di Cinecittà si è espresso invece con grande amore nei confronti della mamma e del fratello:

Sono cresciuto con mia mamma che ha gli attributi e ha cresciuto me e mio fratello e devo la mia vita a lei. Chi non c’è stato e vuole entrare nella mia vita, deve entrare per volere. A 27 anni non mi serve un rapporto con un messaggio al mese, c’è il come stai…deve avere qualcosa in più