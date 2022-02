GF Vip: la risposta di Alex Belli alla lettera di Soleil. La rabbia di Delia Duran

Svelato il contenuto della lettera di Soleil Sorge per Alex Belli. La risposta dell'attore in diretta Tv

Nel corso dell’ultima puntata del GF Vip, i colpi di scena non sono mancati. Ma questa volta si fa chiarezza. Si torna a parlare della lettera segreta di Soleil Sorge. La confessione d’amore che la gieffina ha scritto ad Alex Belli. È stato svelato il contenuto e le parole che Soleil ha riservato ad Alex.

Fonte Studio GF Vip

Arriva immancabile la risposta dell’attore di CentoVetrine. La Sorge riserva per il suo amico speciali parole, toccanti, cariche di emozioni e che mettono in luce il loro legame molto particolare.

GF Vip: la risposta di Alex Belli

Alex non si risparmia e risponde in diretta alla sua compagna di viaggio così: “La nostra storia è partita dall’amicizia, dalla complicità. Faccio fatica Sole, io e te abbiamo raccontato un rapporto intenso, un’alchimia incredibile. Da fuori vogliono che ci inscatoliamo, che ci definiamo e prendiamo una via. Faccio fatica, per noi il rapporto era molto chiaro”.

Poi prosegue: “La nostra direzione l’abbiamo sempre saputa, purtroppo mi trovo dall’altra parte a gestire qualcosa che si abbassa molto, anche nei gesti di Delia”.

Fonte Studio GF Vip

Nel frattempo Delia ha raggiunto Soleil, facendo esplodere in breve tutta la sua rabbia: “Lei dice che strumentalizzo il nostro rapporto. Solo qui scopro questa dichiarazione d’amore, perché Alex è stato bugiardo con me. Mi aveva detto di non averti mai detto che ti amava”.

“Grazie a Soleil e stando qua ho già capito la risposta che volevo. Ed è questa, che era innamorato di lei. Sei un bugiardo, non me lo avevi detto. Tu non racconti la verità dei fatti”.

Alfonso Signorini mostra alle due rivali le dichiarazioni rilasciate da Alex la scorsa puntata, con cui raccontava un feeling speciale e uno sguardo profondo ritrovato in Soleil. Delia va su tutte le furie e conferma la sua volontà di voler chiudere definitivamente il suo rapporto con il marito.