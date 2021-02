GF Vip: l’abito con il maxi spacco di Dayane Mello ha un prezzo da capogiro

Dayane Mello deve davvero amare il rosso, dato che anche nell’ultima diretta del GF Vip ha deciso di indossarlo. Già nella puntata precedente, il rosso era stato il colore dominante nell’outfit della modella, che aveva optato per un tailleur red da prezzo da capogiro. Anche ieri, la Mello è tornata ad indossare il rosso, ma in una versione più sbarazzina, meno seriosa. Certo non si potrebbe pensare ad un colore più adatto, date le confessioni che Dayane ha fatto durante la diretta.

La modella, infatti, ha svelato il suo amore per Rosalinda Cannavò, anche se subito dopo decide di voltarle le spalle, preferendo salvare Samantha De Grenet e mandare l’attrice al televoto. È indubbio che il guardaroba di Dayane abbia fatto un salto di qualità dall’inizio del GF Vip. Se inizialmente la modella aveva puntato su abiti multicolor di stilisti emergenti, ora la Mello si è data anche lei ad outfit più lussuosi. Dayane ha iniziato ad indossare abiti di livello, ad esempio smoking total white firmati Saint Laurent e abiti neri di Bottega Veneta.

Nella penultima puntata la modella ha attirato l’attenzione con il bellissimo look rosso da migliaia di euro, made by Alxander McQueen. L’outfit era caratterizzato da una giacca asimmetrica in pelle e pantaloni a sigaretta. Prima ancora, Dayane aveva osato con un abito jungle di Dolce&Gabbana. Ancora, il look della 40esima puntata aveva sorpreso con delle piume dai colori pastello, caratteristiche dell’abito firmato The Attico.

Infine, il mini dress Versace da 2000 euro della 33esima puntata. A quanto pare la notorietà della modella è salita tanto che anche gli stilisti l’hanno notata e sembrano tutti volersi aggiudicare la possibilità di vestirla. O forse, semplicemente, gli stilisti di Dayane hanno deciso di chiedere in prestito abiti prestigiosi di famose case di moda a delle boutique multimarca. Fatto sta che nella scorsa puntata del GF Vip, Dayane ha sfoggiato uno splendido abito rosso.

Il vestito è lungo, con gonna a sirena, total red satinato. Le spalline sono sottili e il corpetto molto aderente. Chi ha firmato questo modello? Alessandra Rich. Si tratta del fiore all’occhiello della collezione Autunno/Inverno 19-20. Il prezzo è davvero da capogiro: 2,190 euro. Ma Dayane Mello non si limita a sfoggiare lo splendido abito, ma anzi lo impreziosisce con sandali gioiello legati alla caviglia, ed una capigliatura molto semplice: capelli sciolti e mossi, lasciati morbidamente cadere sulle spalle. Un’impeccabile icona di stile.