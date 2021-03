GF Vip: l’abito di Zorzi per la finale ha un prezzo da urlo

Tommaso Zorzi sfoggia uno splendido abito per la finale. Il prezzo è da capogiro

Ieri, finalmente, è andata in onda la finalissima del GF Vip. L’ultima puntata è stata all’altezza delle grandi aspettative che il pubblico nutriva: grandi emozioni, sorprese e momenti commoventi per i finalisti che ci hanno allietato in questi mesi. Tutti i vip hanno riabbracciato le loro famiglie, dopo questi indimenticabili 5 mesi trascorsi nella casa di Cinecittà.

Ovviamente, però, l’ultima puntata del GF Vip non poteva essere all’insegna dell’eleganza. I vip ci hanno sorpresi con dei look da urlo. Dayane Mello indossava uno splendido abito stile fiabesco, Stefania Orlando ha lasciato tutti senza parole con il suo sexy minidress paillettato. Gli uomini, invece, erano tutti e tre incredibilmente di classe nei loro splendidi smoking. Il vincitore di questa edizione, come molti si aspettavano, è stato Tommaso Zorzi. Il pubblico ha sempre tifato per lui e molti telespettatori sono particolarmente affezionati al suo personaggio.

L’influencer milanese per la finale ha sfoggiato un look che gli italiani hanno amato e che, contemporaneamente, ha fatto molto chiacchierare. A quanto pare, infatti, il completo scelto da Zorzi ha un prezzo da capogiro. A quanto ammonta?

È ormai una tradizione andare alla ricerca del prezzo degli outfit dei gieffini, di solito con riguardo alle donne. Stavolta invece è proprio il look di Zorzi a sconvolgere. Il gieffino avrà vinto centomila euro, ma di certo non ha badato a spese per i suoi vestiti. A rivelare il prezzo e la firma del completo è Manuel di Gioia. A quanto dice Di Gioia, l’abito ieri sera è firmato Tom Ford e costa addirittura 3300€.

Certo è che Tommaso vanta un ottimo gusto in fatto di guardaroba. Infatti, tutti i suoi outfit hanno sempre riscosso un certo successo. Purtroppo, non avremo più i suoi splendidi abbinamenti sempre sotto gli occhi, ma siamo sicuri che vedremo presto Zorzi in tv, con tutta probabilità sotto l’ala della mitica Maria De Filippi.