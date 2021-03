C'è Posta per te, Maria De Filippi non riesce a trattenersi: è sbottata in studio contro la ragazza incinta ospite in studio

Nell’ultima puntata di C’è Posta per te, andata in onda sabato 27 febbraio, anche Maria De Filippi non è riuscita a trattenersi, è sbottata contro Martina, la ragazza incinta ospite in studio. Questa vicenda è una di quelle che ha fatto più discutere sui social, visto come si sono svolti i fatti.

Il tutto è accaduto perché il padre Danilo e la sua compagna, hanno chiesto aiuto alla redazione per provare a riappacificare i rapporti con la ragazza e il fidanzato Francesco.

L’uomo ha ammesso di non aver avuto una bella opinione di questo giovane e della sua famiglia, dai racconti della figlia. Tuttavia, quando ha scoperto che aspettavano un bambino, hanno deciso di incontrarsi e di parlarne.

Francesco in un primo momento sembrava aver accettato le scuse del papà. Però quando il signore ha provato ad incontrarlo con la famiglia, lui si è rifiutato. Da quel momento, tra il genitore e la figlia si sono interrotti i rapporti.

Durante la puntata, Danilo ha chiesto in studio anche la presenza della madre del ragazzo, Katia. Affinché potesse scusarsi per il suo comportamento. Inoltre, ha chiesto aiuto alla donna per far pace con la figlia Martina.

Più volte gli animi si sono scaldati in studio, con accuse, repliche e tentativi di giustificazione. Infatti anche Maria De Filippi ha fatto fatica ad aiutare questo papà nel suo obiettivo e ad un certo punto non è riuscita a trattenere la sua solita calma.

Maria De Filippi sbotta contro la ragazza incinta

L’uomo si è detto più volte preoccupato per il bimbo che è in arrivo. La conduttrice infatti ha spiegato ai due ragazzi che crescere un bambino richiede un impegno economico e che è ovvio che un padre si preoccupi vista la loro giovane età.

Martina invece, ha replicato dicendo: “Sono pensieri che non abbiamo proprio. Per me i soldi non fanno la felicità!” Parole che ovviamente hanno fatto molto discutere in studio ed anche sul web.

Ad un certo punto Danilo sempre più arrabbiato dalle parole della figlia, ha mostrato uno strano comportamento e quest’ultima è scoppiata a ridere. È proprio a questo punto che Maria De Filippi non è riuscita a trattenersi. Ha guardato la ragazza e le ha detto: “Guarda Martina, io non ci vedo proprio un cavolo da ridere!”