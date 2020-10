Guenda Goria è una delle partecipanti più chiacchierate di questo GF VIP. La ragazza è finita nel mirino, per i suoi problemi familiari, ma non solo, anche la sua vita sentimentale è stata molto chiacchierata. In diretta, Alfonso Signorini, ha svelato che Guenda ha una relazione con Telemaco D’Aquila.

Ma oggi spuntano nuove e inaspettate notizie. A parlare questa volta è Christian Marzullo alias Leone, il quale sostiene di essere l’amante della Goria. Guenda è un personaggio molto amato dal pubblico, che continua a salvarla da ogni nomination che la ragazza affronta. La relazione svelata con Telemaco ha fatto molto scalpore.

Le cronache rosa si sono occupate della storia per le sue mille sfaccettature. Punto primo, l’uomo è molto più grande di lei, infatti ha circa 17 anni in più. Punto secondo Telemaco risulta ancora sposato con sua moglie Olga, che si dichiara innamorata e accusa Guenda di essere una rovina famiglie. Da alcune indiscrezioni pare però che Telemaco, all’insaputa della Goria, sia tornato con sua moglie.

La concorrente del GF Vip, ignara di questa scelta, continua a struggersi per lui e per la mamma, Maria Teresa Ruta, che non si dice d’accordo con la scelta sentimentale della figlia. Ma una dichiarazione sta per cambiare completamente tutti gli equilibri.

Christian Leone dischiara di aver avuto un flirt con Guenda a Sharm El Sheik. Il ragazzo rilascia un’intervista al settimanale ‘Chi‘, e rivela che: “Ho avuto una storia con Guenda Goria. Nessuno può smentirmi perché custodisco sms, foto, chat“.

Ma non solo, Christian ammette che qualcosa è cambiato, tanto che, quando Guenda Goria ha fatto ritorno in Egitto, non si sono contattati. Cosi la ragazza si è avvicinata di più a Telemaco e, di fatto ha cominciato a tenere in piedi due storie parallele, quando la prima in realtà ancora non era stata conclusa.

Inizia così un tira e molla senza fine. Tutto quanto viene spiegato in ogni singolo passaggio da Leone che riporta tali parole:

“Dico: ‘Me ne vado, in questa storia siamo in troppi’. Intanto Olga, la moglie di Telemaco, rivuole il suo uomo. Guenda e Telemaco litigano e la Goria torna da me. Mi dice: Ho voglia di leggerezza”.

Ma non solo il ragazzo conclude con: “Ci siamo visti in spiaggia, in palestra, nei luoghi aperti. Poi io, dopo averla vista con Telemaco, non me la sono sentita. Guenda non potrà mai smentire questo. Nemmeno che si è presentata nella mia stanza, di notte, per cercare l’ennesimo confronto, ma io, ho bloccato tutto. Ha fatto avanti e indietro tra me e Telemaco. Lui non è innamorato di Guenda“.