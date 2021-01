GF Vip Late Show fa il boom di ascolti su Mediaset Extra

Tommaso Zorzi è il protagonista assoluto di questa edizione del Grande Fratello Vip. L’influencer è un vero e proprio trascinatore capace di farsi amare da tutti. Nella serata di mercoledì scorso, il Grande Fratello ha voluto fare un esperimento mandando in onda un sorta di programma nel programma con il GF Late Show. Un vero e proprio show stile americano con tanto di scrivania, ospiti e interviste condotto da Tommaso e mandato in onda in diretta su Mediaset Extra.

Fonte: Mediaset

E gli ascolti sono stati vertiginosi per il canale. Il programma esperimento in diretta dalla casa ha totalizzato 334.000 spettatori con il 2.71% di share individui; in particolare, sul pubblico femminile 25-34 anni, lo show raggiunge il 4.3% di share e il 5.1% sul pubblico maschile 15-24 anni”. Un successo inaspettato. “Buonasera e benvenuti al GFVIP Late Show, un grazie alla mia orchestra ma… iniziamo subito a parlare con due dei miei ospiti!” – esclama l’infuencer sorridente mentre la platea composta dai concorrenti lo applaude calorosamente.

Inizia così la prima parte del programma con ospiti Stefania Orlando e Pierpaolo Pretelli i quali si sottopongono immediatamente al primo gioco “Diamo i numeri”. L’intervista prosegue a ritmo serrato e i due concorrenti si destreggiano nel gioco con grande abilità finché Tommaso non propone come seconda attività un’esibizione canora.

La serata poi è proseguita con Samantha e Rosalinda, protagoniste della rubrica “Anche i VIP piangono” in cui, tagliando delle cipolle, dovevano rispondere alle pungenti domande di Tommaso sui sentimenti e le relazioni.

Insomma una bella serata all’insegna del divertimento per gli ospiti in casa e il pubblico che si sono divertiti molto apprezzando le capacità di conduzione di Tommaso Zorzi, che ha sempre espresso il sogno di condurre uno show televisivo tutto suo. Chissà che non abbia superato la prova e che Mediaset non stia pensando seriamente a questa ipotesi.