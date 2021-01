GF Vip. Le accuse a Giulia Salemi: “Ha conquistato Pierpaolo col Voodoo”

Ancora scalpore e strane storie al GF Vip. Nelle ultime ore Giulia Salemi è finita la centro di alcune sconcertanti accuse. A puntare il dito è Maristella Pretelli, zia di Pierpaolo, che ha condiviso sui social un video a dir poco particolare. Il pomo della discordia? Una strana bambolina che l’influencer persiana tiene tra le mani. Sotto il video, la zia di Pretelli scrive: “Giulia in assenza di Fariba tiene in mano una bambolina voodoo. Amici chiedo il vostro aiuto, divulgate ovunque”.

Ovviamente, i fan della Salemi sono andati su tutte le furie. La pioggia di commenti su Twitter è stata quasi immediata, i telespettatori scrivono: “Disagio, Medioevo! Aiuto!” o anche: “Lasciano intendere che la Salemi abbia conquistato Pierpaolo con i riti voodoo. È una calunnia, il GF Vip deve prendere provvedimenti”.

La verità è ben lontana da queste accuse: la bambola non è niente di più che un regalo che Gaia Zorzi ha recapitato al fratello Tommaso per Natale. Questo non è il primo attacco spietato ai danni di Giulia, scagliato dalla famiglia di Pretelli. Questo atteggiamento è talmente ostinato che lo stesso Pierpaolo si è infuriato più di una volta, scagliandosi contro la sua famiglia per proteggere la fidanzata.

La diatriba ha avuto inizio nella puntata del 31 dicembre, in cui la mamma di Pretelli ha lasciato intendere, in diretta tv, di non essere molto favorevole all’unione del figlio. Da quel momento, tutto è precipitato. Quando la madre di Pierpaolo è addirittura entrata nella casa, proprio per parlare con il figlio, il gieffino si è nuovamente discostato dalla famiglia, difendendo Giulia.

L’ex velino si è scontrato proprio con tutti, compreso suo fratello Giulio. Nell’ultima puntata, sembrava che finalmente la pace fosse stata ristabilita. Ma questo nuovo attacco di zia Maristella ha rimesso tutto in discussione. La redazione prenderà davvero provvedimenti? Sembra un’ipotesi molto remota.