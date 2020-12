L’ex gieffino fa coming out: “Sono sempre stato etero, ma nella casa..”

Nascono amori nelle case del Grande Fratello di tutto il mondo. Questa volta ci troviamo di nuovo in America, dove un’altra icona della tv ha deciso di fare coming out. Parliamo di Zach Rance, protagonista di una delle ultime edizioni del GF americano.

Il ragazzo, dentro la casa aveva instaurato un rapporto speciale con il fratello di Ariana Grande, Frankie Grande. Il giovane non ha mai nascosto la sua omosessualità, al contrario di Zach Rance che invece è sempre stato un etero convinto.

Il ragazzo, solo ora, racconta che la bromance con Frankie Grande pian piano è diventata qualcosa di più importante.

Dopo il programma l’ho voluto rivedere. Sono stato etero per tutta la vita. Mi sono piaciute solo le donne fino a qualche anno fa, ma con il Grande Fratello, Frankie e io ci siamo avvicinati molto, davvero molto.

Ora, la relazione tra i due è finita, ma per entrambi rimane grande stima. Inoltre, il giovane ha spiegato che grazie a questa relazione si è reso conto che poteva provare qualcosa anche per gli uomini:

Mi sono innamorato di lui, di chi era come persona. Frankie è un ragazzo super divertente, super intelligente, di bell’aspetto e col passare del tempo ci siamo avvicinati così tanto che ho capito di provare qualcosa per lui. È stato il primo ragazzo con cui io sia mai uscito.

Dopo il ragazzo è uscito con un’altra persona. Tuttavia, l’uomo si dichiara bisessuale. Il coming out, come lui stesso ha ammesso, è stato davvero un sollievo. Si è tolto davvero un peso dallo stomaco:

Non è stato l’unico, poi c’è stato un altro ragazzo. Adesso voglio uscire allo scoperto e dire che mi è piaciuto stare con loro due. Voglio solo fare coming out ed essere trasparente e dire che sono bisessuale, però solitamente vado con le donne. Ma volevo solo chiarire che mi sono innamorato anche di ragazzi e che potrebbe ricapitare. Spesso mi chiedevano di Frankie e non ero mai sincero del tutto, adesso ho detto la verità.