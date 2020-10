Ieri sera, finalmente, dopo un periodo tormentato, Paolo Brosio ha fatto il suo ingresso al GF VIP. Il nuovo concorrente si è confrontato sin da subito con gli inquilini. Elisabetta Gregoraci ha chiesto al giornalista il motivo del suo ritardato ingresso. Il nuovo concorrente ha raccontato ciò che gli era accaduto.

Come già anticipato dal presentatore, Paolo Brosio è risultato positivo al covid e, così, inizia il suo racconto: “Ho avuto il virus. La cosa incredibile è che avevo fatto 43 tamponi, tutti negativi. Due giorni prima di entrare avevo questa tossetta che mi impediva di parlare e mi chiedevo ‘cosa cao faccio se non posso parlare?’ Come facevo a entrare?”

Paolo è evidentemente scosso da ciò che ha passato, e continua spiegando: “Allora ho chiamato un autore e ho chiesto un controllo prima di entrare, si sono messi subito a disposizione, alle 21 sera mi hanno portato a Villa Tiberia e mi hanno ribaltato come un calzino. Risonanza, esami, ti infilano un ago nella femorale, un dolore e da lì hanno capito che c’era qualcosa che non andava”.

Così, poco a poco, il suo racconto comincia in maniera evidente a lasciare tutti i concorrenti po’ perplessi. Paolo racconta di essersi sottoposto a delle Tac, che hanno successivamente rivelato una polmonite bilaterale, ma continuava comunque ad avere sempre ben 43 tamponi negativi e solo 1 positivo.

Il suo ricovero è durato 29 giorni, perché nel molecolare non risultavano mai due tamponi negativi consecutivi. Brosio afferma:

“C’è qualcosa che non va in questa storia dei tamponi, non è attendibile. Anche perché poi mi devi dire: carica virale alta, media e bassa. Io avevo carica virale bassa e con bassa, tu mi devi far uscire”! Non mi facevano far uscire, scleravo, camminavo in diagonale per la camera, ore e ore”.

Tutto ciò è stato raccontato in diretta TV. Le dichiarazioni del giornalista di sicuro non sono state carpite dal presentatore. Alfonso Signorini non perde mai occasione di ricordare ai telespettatori il rispetto delle regole e l’uso della mascherina. Ma non finisce qui, infatti, dopo la puntata, il nuovo concorrente prosegue il suo racconto. Rilasciando così una dichiarazione alquanto pericolosa.

Brosio, nella stanza blu, ai suoi nuovi compagni di gioco dice: “Bisogna dire che tante patologie sì, magari c’aveva il Covid, ma non sarebbe stato letale se non avesse avuto un tumore in fase terminale. Perché scusa, tutti i morti che ci sono stati prima del Covid improvvisamente spariscono e si muore solo di Covid? Ma non esiste! Non esiste”.

Uno dei concorrenti de GF Vip si accorge immediatamente del peso delle parole del giornalismo. Tommaso Zorzi interviene e dice: “Se iniziamo con il negazionismo però non va bene”. Stefani Orlando afferma: “Vedrai che glielo diranno“. Il web, come si poteva immaginare, è insorto contro le parole di Brosio.