L'influencer ha una reazione stizzita per il trattamento ricevuto da un autore in confessionale

Tommaso Zorzi non smette mai di far parlare di sé nella Casa del GF Vip. Stavolta ha alimentato le chiacchiere per via di uno sfogo contro uno degli autori del reality show, che stando alla sua versione, l’avrebbe “espulso” dal confessionale.

Tommaso Zorzi si trattiene dalle critiche

L’influencer di origini milanesi possiede notoriamente un carattere estroverso e bello fumantino, che lo rende protagonista assoluto nel programma di Canale 5. Le sue stoccate non risparmiano proprio nessuno, nemmeno la produzione. Il fatto curioso è che sarebbe stato invitato a uscire di fronte alla sua reticenza a lanciare ennesime critiche ai suoi compagni di viaggio.

Nessun attacco

Tutti stanno lavorando, rispetta tutti, ha esordito Tommaso Zorzi. Ha sostenuto confessionali dove ha finito per esporsi a certe situazioni, in quanto è così caratterialmente. Una volta tanto non lo fa, non muove nessun attacco per poi ritrovarselo montato per farlo litigare in puntata.

Lo sa: se ha da ridire contro qualcuno, puntualmente il materiale viene tirato fuori, il gioco consiste anche in quello. Per una volta dove non dice niente di pungente, allora viene invitato ad andarsene, ha poi dichiarato la star dei social.

Trattamento indecoroso

Ebbene, Tommy sembra sia davvero rimasto offeso, al punto da criticare apertamente l’autore in questione. Lo avrebbe trattato peggio di “una putt***” che hai appena pagato quando sta salendo tua moglie in ascensore. Lo ha sbattuto fuori, gli ha detto esci. E Zorzi prova fastidio.

Tommaso Zorzi segue Franceska Pepe

La quinta edizione del Grande Fratello Vip pare davvero pullulare di personalità, per così dire, ribelli. Già in passato c’è chi si è lamentato della produzione del programma di Alfonso Signorini. Ci riferiamo a Franceska Pepe. Come da lei stessa raccontato, avrebbe avuto una furente lite con un’autrice, Irene Ghergo (storica collaboratrice di Gianni Boncompagni).