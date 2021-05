Notizie… scottanti per i fan del GF Vip. Qualche settimana fa lo storico regista del reality show condotto da Alfonso Signorini, Alessio Pollacci, ha pubblicato delle foto inedite di un evento distruttivo. Le foto risalgono allontano 2013, quando un incidente devastante ha creato non pochi problemi a tutta la regia the reality. La casa di Cinecittà in cui vip alloggiano nel corso del programma, già arredata è pronta per la tredicesima edizione, ha preso fuoco.

Il terribile incidente è avvenuto appena un mese prima che il programma piste battenti. Alessio, il regista, ora, ha finalmente deciso di pubblicare le immagini, inedite mai viste, dei risultati di questo incendio. La storica casa, che di anno in anno veniva ampliata ed arricchita, aveva già ospitato i concorrenti delle 12 edizioni precedenti. L’incendio, poi, la completamente distrutta, colpendo anche alcuni spazi dedicati alla cabina di regia.

Del vecchio splendore della casa più spiata degli italiani non è rimasto che un mucchio di cenere e un ammasso di macerie. Ovviamente alla redazione non è rimasta altra scelta che quella di costruire un’altra casa ex novo, e questa e anche la casa che tutt’ora vediamo. Giuseppe Basso, all’epoca dell’incidente aveva spiegato in un comunicato ufficiale l’accaduto.

Queste le sue parole: “Ricostruiremo tutto e da subito. I tempi saranno rispettati. Constatata la gravità dell’accaduto che ha cause ancora tutte da chiarire, si è fatto il punto di come andare avanti. Abbiamo già individuato l’area, proprio accanto alla collinetta della casa del Grande Fratello andata distrutta a seguito di un incendio questa notte, dove ricostruire tutti gli ambienti”.

All’epoca, al timone del GF Vip c’era Alessia Marcuzzi che ha commentato l’incidente con queste parole: “Sono senza parole per la notizia dell’incendio, ma sono sicura che grazie al lavoro della grande squadra del GF e di Cinecittà ce la faremo. Grazie”.