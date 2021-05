Alessia Marcuzzi chiede aiuto ai followers riguardo due toupet su cui si mostra molto indecisa. Più volte la nota showgirl ha dichiarato di utilizzare toupet e parrucche con lo scopo di infoltire la sua chioma. Questa volta, però, per l’appuntamento settimanale con e Le Iene, la decisione da prendere è davvero difficile.

Non è un segreto che Alessia Marcuzzi utilizzi toupet e parrucche finte. Di recente, infatti, la nota showgirl ha dichiarato di ricorrere a questi maneggi per rendere più folta la sua chioma. Questa volta la conduttrice de Le Iene si mostra dubbiosa sui social riguardo due toupet da indossare.

Alessia Marcuzzi ha condiviso su Instagram uno scatto che ritrae due toupet che avrebbe dovuto scegliere per l’appuntamento settimanale con la trasmissione Le Iene. Sotto il post una chiara didascalia:

Dopo la condivisione dello scatto non sono potuti mancare i commenti dei fan i quali hanno consigliato la nota showgirl su quale dei due toupet indossare.

Inoltre, anche molti personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo hanno rivolto commenti ad Alessia Marcuzzi riguardo lo scatto condiviso. Tra questi, Rudy Zerbi ha commentato ironicamente:

Quello che non usi lascialo a me. Grazie.

Mentre Margherita Zanatta ha commentato sotto il post della conduttrice con queste parole:

Nel dubbio non si butta via niente. Dentro tutto, tanto a te starebbe bene anche un ciuffo di saggina.

Seguitissima sui social, dove può contare un numero di followers pari a più di 5 milioni, Alessia Marcuzzi ama condividere con i suoi followers momenti della sua vita non solo lavorativa ma anche privata.

Sono infatti numerosi gli scatti in cui la conduttrice condivide post riguardo i suoi figli e suo marito Paolo Calabresi Marconi. Di recente la conduttrice si è ritrovata al centro del gossip in quanto si vociferava una presunta crisi con Paolo. Tuttavia, però, i diretti interessati non hanno né smentito né confermato la notizia.