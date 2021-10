Tutte le edizioni del GF Vip, il noto reality show condotto con grande capacita dall’apprezzatissimo Alfonso Signorini, in onda su Canale 5 il lunedì e il venerdì in prima serata, ci hanno regalato personaggi estremamente interessanti. Quest’anno uno dei più amati è senza dubbio Manuel Bortuzzo.

Fin dall’inizio il ragazzo è uno dei più apprezzati dai telespettatori per i suoi modi e per la sua grande determinazione. Il giovane si ritrova su una sedia a rotelle dal febbraio del 2019. La sua condizione è stata determinata da una sparatoria della quale è rimasto vittima. Dopo un periodo di rabbia e smarrimento, ha reagito diventando un riferimento per tutti i ragazzi nella sua stessa condizione.

Infatti dopo l’incidente il ragazzo è diventato famoso e sicuramente un esempio per tutti. Da quel tragico evento i genitori di Manuel hanno cercato in ogni modo di stargli vicino e adesso sono molto felici vedendolo sereno all’interno della casa del GF Vip. Parlando dei sentimenti del figlio si sono detti orgogliosi dell’esempio che da a tutti e di come nelle difficoltà trovi la forza di reagire e non molli mai.

Poi hanno parlato della grande sofferenza per l’incidente, ma anche di come hanno reagito per il bene del figlio. Infatti mamma Rossella è rimasta a Trieste con il resto della famiglia, mentre papà Franco si è trasferito a Roma per stare vicino a Manuel. Oggi si definiscono felici perché vedono il loro orgoglio felice e molto sereno. La mamma ha continuato dicendosi molto contenta che Manuel stia usando la sua visibilità al servizio di un’intera categoria fragile.

Rossella ha continuato rivelando che il suo sogno è che il suo amato figlio possa tornare a camminare. Papà Franco ha poi raccontato come inizialmente la moglie fosse perplessa sull’opportunità della partecipazione del figlio al GF Vip. Ricredendosi poi alla vista del grande affetto dei compagni e di tutti i telespettatori nei confronti del bel nuotatore.