GF Vip, le principesse Selassié hanno fatto ricorso alla chirurgia? Gli scatti che rivelano il cambiamento

Le sorelle principesse Selassié, pronipoti dell’ultimo imperatore di Etiopia e concorrenti del GF Vip, stanno conquistando i fedeli telespettatori del reality. Con la loro simpatia, infatti, Lucrezia, Jessica e Clarissa sono le concorrenti più amate nella casa più spiata d’Italia e sui social. In questi giorni le tre principesse hanno catturato la curiosità dei telespettatori riguardo il ricorso alla chirurgia estetica.

Sono molti coloro che insinuano che le tre principesse d’Etiopia e concorrenti del Grande Fratello Vip abbiano fatto ricorso alla chirurgia estetica. In queste ultime ore sul web stanno spopolando alcuni scatti del passato delle principesse che confermato quanto insinuato dal popolo del web.

Stando alle immagini in questione, infatti, pare che Lucrezia, Jessica e Clarissa abbiano fatto ricorso alla chirurgia soprattutto per quanto riguarda le labbra. Il ritocco è più evidente soprattutto nella più giovane delle tre sorelle principesse. Mettendo a confronto il prima e il dopo delle concorrenti del GF Vip, i ritocchi sono senza ombra di dubbio evidenti.

GF Vip, tra la principessa Lucrezia e Manuel Bortuzzo sta nascendo un amore?

La sesta edizione del Grande Fratello Vip è da poco iniziata e all’interno della casa potrebbe già nascere un nuovo amore. Stiamo parlando della principessa Lucrezia e del nuotatore Manuel Bortuzzo. Tra i due si è instaurato un rapporto di amicizia speciale che potrebbe presto trasformarsi in qualcosa di più.

La neo coppia non perde occasione per lasciarsi andare a coccole, baci e abbracci. Nonostante la piccola discussione che i due hanno avuto qualche giorno fa, in merito al ritorno di Aldo Montano in casa, tra Manuel e Lucrezia sembra essere tornato finalmente il sereno.

Nelle scorse ore proprio l’ex nuotatore ha rivelato alcuni dettagli riguardo la sua vita privata e in particolar modo della sua intimità. Stando alle sue parole, infatti, Manuel non potrebbe avere figli per l’insorgenza di alcuni problemi causato dall’incidente di cui è stato vittima.

