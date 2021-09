Nella casa del Grande Fratello VIP, Manuel Bortuzzo è uno dei concorrenti che più si è aperto e messo a nudo. Il ragazzo ha parlato di cose molto intime e ha raccontato per filo e per il segno quel duro periodo tra riabilitazione e solitudine.

Durante la sparatoria con lui c’era alla fidanzata dell’epoca, entrambi giovanissimi. Il ragazzo dopo qualche tempo ha deciso di lasciare la ragazza e ha svelato il motivo.

Perché ci siamo lasciati? Perché semplicemente la conoscevo da poco, da qualche giorno prima dell’incidente, e dopo siamo durati otto mesi, ma tu devi pensare che quattro mesi li ho passati in ospedale e in cliniche, non ti immaginare una vita normale.

Dopo l’operazione il ragazzo è stato in coma e ha passato lunghissimi periodi tra ospedali, riabilitazioni e fisioterapie.

Ti devi immaginare io in clinica e lei che mi veniva a trovare su un letto d’ospedale. L’ho fatta venire a casa e le ho detto semplicemente: credo che io abbia priorità diverse da quello che è il tuo stile di vita, il tuo essere e da quello che tu vuoi. Ho bisogno di tempo per me.

Ora, nella casa sembra aver ritrovato un sentimento. Ma il papà non è molto d’accordo con la sua nuova relazione e rimpiange proprio le sue ex.

In quelle circostanze, si creano altri equilibri, altre sensazioni, altre leve e altre emozioni. Ora la vedo una bella amicizia senz’ombra di dubbio perché Manuel è fatto così con tutte le persone. Non credo al colpo di fulmine. Se Lulù è il tipo di mio figlio? Io credo di no. Obiettivamente, lo dico guardando tutte le sue ex fidanzate che oggi rimpiango perché erano delle ragazze stupende e con un carattere molto generoso, molto affabile. Io non lo vedo con gli occhi presi. Posso dirti che mio figlio quando è preso, lo noti che veramente è cotto.

Altri articoli che potrebbero interessarti dai siti del nostro Network: