Dayane Mello contro Adua Del Vesco: “Faccio un passo indietro”

Nel corso delle ultime ore sono emerse delle tensioni tra Dayane Mello e Adua Del Vesco. Stando a quanto accaduto nella casa del Grande Fratello Vip, sembra che la celebre modella abbia deciso di prendere le distanze dalla sua migliore amica. Il motivo? Il modo in cui Adua ha svelato un presunto interesse che Mario Ermito avrebbe provato nei suoi confronti.

Di recente, al Grande Fratello Vip il rapporto tra Dayane Mello e Adua Del Vesco sta avendo alti e bassi. Questa volta a far emergere uno scontro tra le due amiche sarebbe stata una rivelazione che l’attrice ha fatto alla modella. Alla luce di questo, la stessa Dayane Mello ora ha deciso di fare un passo indietro.

Dayane Mello non ha apprezzato il modo in cui Adua Del Vesco abbia gestito la dichiarazione di un presunto interesse da parte di Mario Ermito nei confronti di quest’ultima.

La modella ritiene che la sua amica avrebbe dovuto non dichiarare nulla per rispetto del suo fidanzato Giuliano Condorelli e per non creare caos son Sonia Lorenzini. Al contrario, Rosalinda Cannavò ha fatto tale confidenza alla modella sotto le coperte ed è proprio in questo momento che quest’ultima le avrebbe consigliato di tacere.

Alla luce di questo, Dayane Mello ha fatto una strana insinuazione nei confronti della sua amica. Con queste parole si è lasciata andare ad esprimere la propria opinione in merito alla questione:

Ha fatto tutto lei, non capisco. Voleva far passare lui per quello che ci prova con tutte?

Tuttavia, anche Sonia Lorenzini ha detto la sua sull’accaduto. Lei stessa ritiene che Adua Del Vesco avrebbe un debole per Mario Ermito e dunque l’abbia nominata per gelosia. In seguito, ancora Dayane Mello ha affermato di non riuscire a capire il comportamento della sua amica:

Io faccio un passo indietro. Ride e scherza con tutti, in altri casi avrebbe pianto per tre giorni, qualcosa non mi quadra.