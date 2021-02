GF Vip: l’eliminazione della concorrente sconvolge tutti

La 39esima diretta del GF Vip è stata sconvolgente. Il 12 febbraio abbiamo assistito all’eliminazione più impensabile: Maria Teresa Ruta è uscita dalla porta rossa dopo diversi mesi nella casa. Ma a quanto pare, c’è qualcosa sotto. La puntata è stata davvero caotica, i coinquilini sono sul piede di guerra e alzano la voce uno contro l’altro. È evidente: la finale è dietro l’angolo e tutti sono tesissimi. La giornalista ha perso al televoto. Subito dopo aver scoperto la notizia la gieffina da in escandescenze: ha davvero messo tutta sé stessa in questa esperienza.

Quando ormai il verdetto è ufficiale, tutti i vip sono sconvolti profondamente. Maria Teresa, invece, è in preda alla rabbia e fa per andare via senza lasciare nessun saluto. Alfonso Signorini la ferma sulla soglia della porta rossa, dicendo: “Non andare via come una ladra”. Maria Teresa, allora, si ferma e urla a tutti gli ormai ex coinquilini: “Vi ho voluto bene” e poi, ironicamente, sussurra una frecciata rivolta a Giulia Salemi: “Cerca di capire qualcosa più del gioco, io non ci sono riuscita”. Poi la giornalista, abbastanza stizzita, grida ancora un messaggio per Stefania Orlando: “Dovevi lasciare che Tommaso mi dicesse della nomination”.

La Orlando ha subito risposto: “Ma cosa cambiava? Io l’ho fatto per non darti un altro dolore dopo Malgioglio e Baccini, ma poi lui è libero di fare quello che vuole”. Da ultimo, abbraccia Tommy e gli lancia un’ultima stoccata al veleno: “L’amico, l’amico vero”. La figlia, Guenda Goria, in primis ha pianto e poi ha iniziato a puntare il dito, adirata: “E’ stata presa di mira da tutti, dentro e fuori la casa, sono arrabbiata nera molto più che per la mia eliminazione. La finale la meritavano tutti quelli partiti a settembre, non è giusto che non sia lì insieme agli altri. E’ una grande donna, ha fatto tutto per tutti, non è giusto!”.

Nella casa del GF Vip intanto scoppia il panico. Dayane si infuria contro Tommaso per aver determinato l’eliminazione di Mary T. Zorzi perde le staffe e risponde a tono: “Eh no, ora mi rode il co. Adesso siamo noi! Adesso ha la solidarietà da voi tutti che l’avete sempre nominata, mi sembra un tantino too much. Io l’ho difesa centomila volte anche da te Dayane che l’hai nominata spesso”. Stefania Orlando non ha parole, è rimasta davvero colpita dalle accuse della Ruta: “Così piccata con me solo perché ho dato il consiglio a Tommaso di non aggiungere dolore e dolore? Tutti hanno parlato di tutti. Noi non siamo gli str***i”.

E ancora: “L’abbiamo sempre difesa noi e ora siamo i cattivi?! Ma poi Tommaso è libero di fare quello che vuole. Era molto amareggiata per Malgioglio e Baccini, non volevo soffrisse ancora e alla fine era arrabbiata con me? Mi sembra tutto molto esagerato, eccessivo”. La vera domanda è: perché Maria Teresa non ha chiesto un confronto con Zorzi, piuttosto di dar adito alle chiacchiere? Sarà lei stessa a spiegarlo.