Gf Vip, l’ex concorrente attacca autori e Signorini: “dovevano prenderlo di notte”

Salvo Veneziano non ci sta e attacca gli autori per la disparità di trattamento tra lui e Filippo Nardi

Non accenna a placarsi la bufera su Filippo Nardi e le sue dichiarazioni al Grande Fratello Vip che le sono costate la squalifica dal reality. Nardi dal primo momento che ha rimesso piede nella casa ha iniziato a fare delle esternazioni offensive e sessiste nei confronti degli altri concorrenti. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la frase rivolta nei confronti di Maria Teresa Ruta. E dire che Filippo è apparso anche sorpreso nel momento in cui Alfonso Signorini le ha comunicato la squalifica dal gioco nel corso della scorsa puntata.

Fonte: Mediaset

Filippo non è poi rientrato in studio come da regolamento e non ha avuto modo di confrontarsi faccia a faccia con il conduttore del programma. Nardi ha preferito parlare sui social network. “Mi scuso pubblicamente per qualsiasi frase che ha offeso la sensibilità pubblica. La mia ironia è sempre stata borderline e accetto di aver esagerato in alcuni momenti. Peccato, mi stavo divertendo molto. Buon Natale a tutti” – ha scritto in una storia di Instagram. Con la squalifica ovviamente ha perso anche il cachet stabilito dal contratto.

Gf Vip: Salvo Veneziano non ci sta e attacca tutti

Ma chi non ci sta e attacca il Grande Fratello Vip e Alfonso Signorini è anche Salvo Veneziano, anche lui squalificato la scorsa edizione del programma per una frase sessista nei confronti di una concorrente. Intervistato da Non succederà più su Radio Radio ha attaccato autori e Signorini:

Fonte: Instagram