GF Vip: Sophie Codegoni è convinta che ci sia un complotto contro di lei per screditarla. Manila Nazzaro si infuria

Ogni anno al GF Vip, la nota trasmissione condotta dall’amatissimo Alfonso Signorini in onda su Canale 5 il lunedì e il venerdì in prima serata, abbiamo visto numerosi personaggi con grande carattere. In questa edizione già in molti hanno dimostrato questa caratteristica. Un personaggio che spicca riguardo questo è senz’altro Manila Nazzaro.

Fonte Studio GF Vip

Già prima di iniziare il GF Vip dagli esperti era indicata come una leader. Difatti fin da subito ha dimostrato grande coraggio nel dire la sua in ogni caso con educazione, ma con forza. L’ex Miss Italia non a caso è risultata essere molto gradita al pubblico, ma anche alle due opinioniste. Adriana Volpe e Sonia Bruganelli spesso si trovano in accordo con la Nazzaro, sostenendo spesso le sue posizioni.

Stessa cosa vale anche per Signorini seppur in modo più velato. Negli ultimi giorni Manila ha avuto alcuni scontri. Quello più acceso riguarda lei e Sophie Codegoni. Motivo del contendere è il disordine di quest’ultima. In molti infatti hanno notato questa cosa e soprattutto si sono resi conto del fatto che l’ex modella ha un carattere molto difficile. Secondo Soleil la bella ragazza difficilmente riconosce i propri errori.

Così Manila ha deciso di redarguirla per il suo disordine. D’altronde la convivenza “forzata” fa emergere questo tipo di problematiche. Sophie dal canto suo ha negato tutto facendo contrariare l’ex Miss Italia. L’approccio della donna è anche abbastanza accomodante in quanto dice di essere molto meticolosa ma l’atteggiamento di Sophie è veramente irritante ai suoi occhi.

La Codegoni afferma che tutti la stanno attaccando per cercare di screditarla agli occhi dei telespettatori e far crollare il suo consenso. Manila Nazzaro invece continua dicendo che vuole solamente fargli notare che il suo disordine e il suo atteggiamento sono insostenibili. Non ci resta che attendere le prossime puntate se è tutto rientrato o se si tratta dell’inizio di una nuova faida.